الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيد هويدي: هناك إقبال على فن التصوير وتراجع النحت والجرافيك في "المعرض العام"

الفنان والناقد سيد
الفنان والناقد سيد هويدي

قال الفنان والناقد التشكيلي سيد هويدي، إن هناك إقبال في  الدورة الـ 44 من المعرض العام على فن التصوير مقابل تراجع كل من فن النحت وفن الجرافيك، مشيرًا إلى أن أى فرع يغلب على الثاني له دلالاته وهو ما يوفر للجهات المنظمة فرصة لأهمية الوقوف على الصورة الحقيقية للحياة الفنية.

وأوضح أن انتشار الأعمال المشاركة فى فرع التصوير على حساب الفروع الثانية مثل تراجع الجرافيك والنحت يعود لكون مستواهما أقل من فن التصوير، وكذلك  الفروع الثانية يغلب عليها الجانب التقني الصعب وهي إشكالية؛ خاصة وأننا بلد برع في النحت وكذلك فن الجرافيك الذي يحتاج لمراحل تقنية متعددة.

سيد هويدي: أحجمت عن المشاركة فى المعرض العام لهذا السبب

وأضاف سيد هويدي فى تصريح لـ"الدستور"، أنه من المجموعة المشاركة فى البرنامج الثقافي للمعرض لهذا العام وهو ما دفعه للإحجام عن عدم المشاركة في المعرض العام حتى لا يكون هناك لبس، وأنه بشكل عام وزارة الثقافة لديها مهمة أساسية تتمثل في تنظيم المعرض العام الذى شهد تغييرا واضحًا وصارخًا وأن هناك اتجاه لفتح النوافذ للتغيير؛ من بين ملامح التغيير إلغاء الدعوات لأنها كنت تشكل جانبا كبيرا من توجه عام يجعله يساهم فى ترسيخ التمييز للبعض على البعض دون اعتبارات تسمح بأهمية مشاركة الجميع وتشجع على ثقافة الشلة ونفوذ الموظفين على حساب الحياة العامة.

مزايا الدورة الـ 44 من المعرض العام 

وأوضح سيد هويدي، أن إلغاء الدعوات في هذه الدورة أمر محمود لأنها كانت ظاهرة تتنامى بشكل كبير بصرف النظرعن أهمية الإجراء نفسه خاصة وأن الدعوات كانت تؤكد على ثبات الصورة بينما إلغائها وفتح المجال للمشاركة العامة أتاح فرصة أن تتلقى مساهمات جديدة خاصة من خارج المركز أي من الأطراف؛ وهو ما حقق إلى حد كبير الغرض منه؛ مؤكدًا أن المعرض العام يمثل رصدًا للحياة الفنية في مصر بشكل أساسي مثل صالون باريس والذى يمثل رصدًا للحياة الفنية وتطورها فى فرنسا، مؤكدا أن ما يطلبه هو متابعة ما بعد المعرض العام لمعرفة ملامح الخطوط العريضة للحياة الفنية وأبرزها على الإطلاق الوقوف على التوجه العام للفنانين بشكل عام.

سيد هويدي المعرض العام فن الجرافيك النحت وزارة الثقافة

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