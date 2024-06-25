الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب: توجيهات الرئيس بسرعة حل مشكلة الكهرباء جاءت فى وقتها

النائب أحمد الخشن
النائب أحمد الخشن

أكد أحمد الخشن، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي للحكومة بالعمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء فى أقرب وقت والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات انقطاع الكهرباء والتوزيع العادل لها.

قال الخشن، في تصريحات إن توجيهات السيسي جاءت في وقتها مع ظهور حالة استياء كبيرة في أعقاب زيادة فترات انقطاع الكهرباء خلال الساعات الماضية بالتزامن مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة، قائلا: الرئيس يشعر بالأزمة ومطالب المصريين وتوجيهاته ستدفع الحكومة لحلها في أقرب وقت.

ونوه عضو طاقة النواب بتقديم رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي اعتذاره للشعب المصري عن الأزمة وتأكيده العمل على حلها واستيراد المازوت اللازم لمحطات الكهرباء، ومناقشة مشكلة انقطاع الكهرباء وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة.

تابع: أن الحكومة تدرك جيدا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لـتخفيف الاحمال وكانت هناك جهود خلال الفترة الماضية، والدولة، بمختلف أجهزتها المعنية لانهائها.

وشدد الخشن على أن مصر ليس لديها مشكلة في إنتاج الكهرباء ولا في محطاتها، لكن المشكلة في الغاز والتشغيل مع الارتفاع الهائل في درجات الحرارة.

واختتم عضو النواب: بالثقة في التحرك الفوري ومع بداية يوليو لتقليل تخفيف الأحمال والقضاء على الأزمة نهائيا آخر العام الحالي.

النائب احمد الخشن مجلس النواب الرئيس السيسي انقطاع الكهرباء الإجراءات اللازمة

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