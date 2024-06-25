مريض نفسي يلقي بصغيرته في إحدى المجاري المائية بالبحيرة

شهدت إحدى قرى أبو حمص التابعة لمحافظة البحيرة واقعة مؤسفة، حيث قام شاب يعاني من اضطرابات نفسية بإلقاء طفلته الصغيرة في إحدى المجاري المائية بإحدى قرى أبو حمص، وأنقذها أحد الأشخاص الذي تصادف مروره، وقام بإنقاذ الطفلة من المجرى المائي، وألقي القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وجرى حبس المتهم.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد قيام أحد الأشخاص بإلقاء ابنته الصغيرة في إحدى المجاري المائية بإحدى القرى التابعة لذات المركز، وتم إنقاذها بمعرفة أحد الأهالي الذي تصادف مروره أثناء الواقعة، وحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مباحث البحيرة تتمكن من ضبط مرتكب الواقعة

ووجه اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة ضبط المتهم وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أبو حمص من إلقاء القبض على المتهم، والذي يعاني من اضطرابات نفسية، وسبق إيداعه إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.