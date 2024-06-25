الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مريض نفسي يلقي بصغيرته في إحدى المجاري المائية بالبحيرة

أسعاف - أرشيفية
أسعاف - أرشيفية

شهدت إحدى قرى أبو حمص التابعة لمحافظة البحيرة واقعة مؤسفة، حيث قام شاب يعاني من اضطرابات نفسية بإلقاء طفلته الصغيرة في إحدى المجاري المائية بإحدى قرى أبو حمص، وأنقذها أحد الأشخاص الذي تصادف مروره، وقام بإنقاذ الطفلة من المجرى المائي، وألقي القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها،  وجرى حبس المتهم.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد قيام أحد الأشخاص بإلقاء ابنته الصغيرة في إحدى المجاري المائية بإحدى القرى التابعة لذات المركز، وتم إنقاذها بمعرفة أحد الأهالي الذي تصادف مروره أثناء الواقعة، وحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

مباحث البحيرة تتمكن من ضبط مرتكب الواقعة 

ووجه اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة ضبط المتهم وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أبو حمص من إلقاء القبض على المتهم، والذي يعاني من اضطرابات نفسية، وسبق إيداعه إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مريض نفسي أبو حمص محافظ البحيرة أمن البحيرة دمنهور

مواد متعلقة

تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة لدعم الأهالى بـ5 قرى فى أبوالمطامير

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني الرسمي

رسميًا.. ننشر تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام للمرحلة الأولى بالبحيرة

الحد الأدنى للقبول.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة البحيرة

نائب محافظ البحيرة تستقبل حجاج بيت الله بمجمع مواقف دمنهور (صور)

حُسن الخاتمة.. وفاة معلم وزوجته بالبحيرة أثناء أداء مناسك الحج

استمرار المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالمجان فى البحيرة

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادثي تصادم بالبحيرة

الأكثر قراءة

تدخل حكومى عاجل لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.. كيف كانت ردود أفعال المواطنين؟

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

بشرى سارة لموظفى الدولة بشأن مرتبات شهر يوليو 2024

رابطة الأندية تكشف مصير شكوى المقاولون ضد «الحنفى»

توابع الانسحاب| الزمالك يتمسك بمطالبه للعودة إلى الدورى.. ورابطة الأندية تتوعد بمزيد من العقوبات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الوغرات الست

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

ماجد حبته

مصانع SARAYA اليابانية

سيد الابنودى

شعاع النور فى ظلام أزمة الكهرباء

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء: متابعة رئاسية.. اجتماعات وزارية.. ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا