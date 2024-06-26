الخماسي الحديث: مصر وألمانيا تتوجان بذهبية تتابع السيدات والرجال

انتهت فعاليات اليوم الأول من بطولة العالم للناشئين في الخماسي الحديث التي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 25 وحتى 30 يونيو الجاري.

وحصد الزوجي المكون من فريدة أبو هاشم وزينة عامر أولى ذهبيات مصر بالبطولة بعد التتويج بالمركز الأول لمنافسات تتابع السيدات عقب حصدهما لـ1241 نقطة.

وجاء الزوجي الفرنسي المكون من لويسون كزالي وماتيلدا ديرڤال بالمركز الثاني برصيد 1232 والزوجي الصيني زياو ووه وزيو زهو في المركز الثالث برصيد 1211 نقطة.

وفي منافسات تتابع الرجال جاء الثنائي المصري المكون من محمد حاتم حسن وأسامة مدحت زكي بالمركز الخامس برصيد 1385 نقطة، وتوج زوجي المانيا المكون من موريز كلينكيرت وتيم ليي بالميدالية الذهبية متفوقا على ثنائي فرنسا الذي فاز بالفضية وزوجي اوكرانيا الذي حصد البرونزية.

وقام بتسليم الميداليات كلا من د.شادي عبد العزيز امين صندوق الاتحاد المصري للخماسي الحديث، والدكتور محمود مشالي مستشار رئيس الاكاديمية للشئون الرياضية، ودكتور أحمد خلف، مدير الإدارات الرياضة بالأكاديمية، ودكتور باسل جميل عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وكابتن عوض سامي عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

وتنطلق صباح غدٍ تصفيات فردي الناشئين والناشئات بمشاركة الرباعي "معتز وائل، مصطفى أبو عامر، محمد شريف ومازن شعبان" في فردي الرجال، فيما يمثل منتخب السيدات"ملك إسماعيل ، أميرة قنديل ، فريدة أبو هاشم وزينة عامر"، وتقام البطولة بمشاركة 170 لاعبا ولاعبة بواقع 96 لاعبا و 74 لاعبة يمثلون 42 دولة.

فريدة ابو هاشم وزينة عامر تتوجان بذهبية تتابع السيدات ببطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث

توج الزوجي المصري المكون من فريدة أبو هاشم وزينة عامر بالميدالية الذهبية لمنافسات تتابع السيدات ببطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث ، والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 25 وحتى 30 يونيو الجاري.

وجاء تتويج فريدة وزينة عقب حصدهما لـ1241 نقطة ، واحرز الزوجي الفرنسي المكون من لويسون كزالي وماتيلدا ديرڤال الميدالية الفضية برصيد 1232 والزوجي الصيني زياو ووه وزيو زهو الميدالية البرونزية برصيد 1211 نقطة .

وتقام البطولة بمشاركة 170 لاعبا ولاعبة بواقع 96 لاعبا 74 لاعبة من 42 دولة.

ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة بفريق مكون من 6 لاعبين و4 لاعبات، وتضم قائمة اللاعبين كلا من: معتز وائل ، مصطفى أبو عامر، محمد شريف ومازن شعبان لمسابقة الفردي، على أن يشارك الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت في مسابقة التتابع.

تضم قائمة اللاعبات كلا من ملك إسماعيل، أميرة قنديل، فريدة أبو هاشم وزينة عامر، على أن يشارك الرباعي في منافسات الفردي، ويمثل الثنائي فريدة أبو هاشم وزينة عامر مصر في مسابقة التتابع.