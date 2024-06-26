مصر وألمانيا تتوجان بذهبية فى بطولة العالم لناشئى الخماسى الحديث

انتهت فعاليات اليوم الأول من بطولة العالم للناشئين في الخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 25 وحتى 30 يونيو الجاري.

وحصد الزوجي المكون من فريدة أبو هاشم وزينة عامر أولى ذهبيات مصر بالبطولة، بعد التتويج بالمركز الأول لمنافسات تتابع السيدات عقب حصدهما لـ 1241 نقطة.



وجاء الزوجي الفرنسي المكون من لويسون كزالي وماتيلدا ديرڤال بالمركز الثاني برصيد 1232، والزوجي الصيني زياو ووه وزيو زهو في المركز الثالث برصيد 1211 نقطة.

وفي منافسات تتابع الرجال جاء الثنائي المصري المكون من محمد حاتم حسن وأسامة مدحت زكي بالمركز الخامس برصيد 1385 نقطة، وتوج زوجي المانيا المكون من موريز كلينكيرت وتيم ليي بالميدالية الذهبية متفوقا على ثنائي فرنسا الذي فاز بالفضية وزوجي اوكرانيا الذي حصد البرونزية.



وقام بتسليم الميداليات كلا من: الدكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد المصري للخماسي الحديث، والدكتور محمود مشالي مستشار رئيس الأكاديمية للشئون الرياضية، ودكتور أحمد خلف مدير الإدارات الرياضة بالاكاديمية، ودكتور باسل جميل عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وكابتن عوض سامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

وتنطلق صباح الاربعاء، تصفيات فردي الناشئين والناشئات بمشاركة الرباعي "معتز وائل، مصطفى أبو عامر، محمد شريف ومازن شعبان" في فردي الرجال، فيما يمثل منتخب السيدات"ملك إسماعيل، أميرة قنديل، فريدة أبو هاشم وزينة عامر".

وتقام البطولة بمشاركة 170 لاعبا ولاعبة بواقع 96 لاعبا و74 لاعبة يمثلون 42 دولة.

فريدة أبو هاشم وزينة عامر تتوجان بذهبية تتابع السيدات ببطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث

توج الزوجي المصري المكون من فريدة أبو هاشم وزينة عامر بالميدالية الذهبية لمنافسات تتابع السيدات ببطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث، والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 25 وحتى 30 يونيو الجاري.



وجاء تتويج فريدة وزينة عقب حصدهما لـ 1241 نقطة، واحرز الزوجي الفرنسي المكون من لويسون كزالي وماتيلدا ديرڤال الميدالية الفضية برصيد 1232، والزوجي الصيني زياو ووه وزيو زهو الميدالية البرونزية برصيد 1211 نقطة.

وتقام البطولة بمشاركة 170 لاعبا ولاعبة بواقع 96 لاعبا 74 لاعبة من 42 دولة.



ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة بفريق مكون من 6 لاعبين و4 لاعبات، وتضم قائمة اللاعبين كلا من: معتز وائل، مصطفى أبو عامر، محمد شريف ومازن شعبان، لمسابقة الفردي، على أن يشارك الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت في مسابقة التتابع.



فيما تضم قائمة اللاعبات كلا من: ملك إسماعيل، أميرة قنديل، فريدة أبو هاشم وزينة عامر، على أن يشارك الرباعي في منافسات الفردي، ويمثل الثنائي فريدة أبو هاشم وزينة عامر مصر في مسابقة التتابع.



ويقود منتخبنا الوطني لناشئي وناشئات الخماسي الحديث جهاز فني مكون من: عمرو أحمد سيد المدير الفني للمنتخب، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، مؤمن سيد ومحمد العسال ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل ومحمد أشرف المديرين الفنيين للسلاح، طارق النويهي وزين العابدين أحمد وأحمد صبحي وأحمد سليم وشعبان أحمد المديرين الفنيين للسباحة، هشام سليمان وأحمد سلامة وحمادة الدشناوي وأبو بكر كاكي المديرين الفنيين للجري، إبراهيم سكر ومحمد علاء وأحمد حسام ومحمد خالد المديرين الفنيين للرماية، احمد يحيى وكريم تيمور ومحمد نجاح المديرين الفنيين للموانع، محمد الجمال وحسام عناية المديرين الفنيين للياقة البدنية، يوسف حسن ومحسن حسني وعلاء مهدي للعلاج الطبيعى والاستشفاء الرياضي، آلاء حسن طبيبة المنتخب، داليا علي وأماني مصطفى للتدليك، ومحمد خاطر اخصائي المكملات الغذائية.

مصر وألمانيا تتوجان بذهبية

مصر وألمانيا تتوجان بذهبية

مصر وألمانيا تتوجان بذهبية