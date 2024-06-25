بحوزتهما حشيش وهيدرو.. حبس مسجلين بمدينة السلام 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بحبس 2 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهمهما بحيازة كمية الحشيش والهيدرو تقدر قيمتها المالية بأكثر من مليون جنيه، عقب القبض عليهما في مدينة السلام.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد ألقت القبض على عنصرين إجراميين مقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبحوزتهما (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - سلاح أبيض والتي تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.100 مليون جنيه تقريبًا).