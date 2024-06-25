الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس جامعة العريش يناقش عددا من الموضوعات المهمة ويعتمد نتائج الكليات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد مجلس جامعة العريش، اجتماعه الدوري لشهر يونيو 2024، برئاسة الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات أعضاء المجلس، وأمين عام الجامعة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات.

واستهل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، معربا عن خالص تهانيه وأعضاء مجلس الجامعة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائد مسيرة البناء والتنمية وتحقيق الإنجازات بمختلف المجالات داخليًا وخارجيًا؛ بمناسبة حلول ذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، التي رسخت قدرة المصريين على صنع التاريخ، والتعبير عن إرادة شعبية صادقة، من أجل أمن واستقرار مصرنا الحبيبة.

وأعلن رئيس الجامعة، عن تأييد المجلس وثقته الكاملة في السياسة الحكيمة للقيادة السياسية، المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي استطاع خلال السنوات الماضية، رسم معالم الطريق من أجل بناء وتنمية الوطن وتحقيق الإنجازات العملاقة، داعين الله العلي القدير أن يحفظ مصر قيادةً وجيشًا وشعبًا من كل مكروه وسوء.

وناقش المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة بقطاعات الجامعة المختلفة، وإعلان النتائج النهائية، وعددا من التقارير الفنية عن العام الجامعي المنتهي وكذلك الاستعداد للعام الدراسي الجديد ومنح العديد من الدرجات العلمية.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة، شملت:

- شئون التعليم والطلاب: حيث استعرض المجلس سير العملية التعليمية، وناقش سبل تطويرها والارتقاء بها. كما ناقش أوضاع الطلاب واحتياجاتهم، وسبل توفير بيئة جامعية مناسبة لهم.

- الدراسات العليا والبحوث: وناقش المجلس خطط وبرامج الدراسات العليا والبحوث، وناقش سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات البحثية المحلية والدولية.

- خدمة المجتمع وتنمية البيئة: ناقش المجلس دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وناقش سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والمجتمع المحلي.

- إعلان النتائج النهائية: استعرض المجلس تقرير مفصل عن نتائج الامتحانات النهائية للعام الجامعي المنتهي.

- التقارير الفنية: ناقش المجلس عددًا من التقارير الفنية عن العام الجامعي المنتهي، شملت تقارير عن الأداء الأكاديمي والبحثي، وتقارير عن البنية التحتية للجامعة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور حسن الدمرداش، على التزام جامعة العريش بتحقيق رسالتها في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، والمساهمة في بناء مصر الحديثة.

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مجلس جامعة العريش عيد الأضحى المبارك رئيس الجمهورية الانجازات ثورة ٣٠ يونيو المجيدة

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