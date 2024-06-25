الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضياء: افتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ أملًا جديدًا لمرضى السكتة الدماغية

مستشفيات جامعه عين
مستشفيات جامعه عين شمس

ثمن الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس ، الدعم المستمر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأجهزة الدولة وفى مقدمتها وزارتا الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما توجه بالشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني الشريكة لدعمها المتواصل لمستشفيات جامعة عين شمس (الدمرداش)، والتي بالفعل تستحق كل الدعم نظرًا للدور الكبير الذى تقوم به فى خدمة المريض المصرى، حيث تستقبل يوميًا ما بين ١٢ إلى ١٥ ألف مريض  بالعيادات الخارجية، بالإضافة إلى مرضى الأقسام الداخلية. 

 كما أكد أن افتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة يمثل أملًا جديدًا لمرضي السكتة الدماغية، والتي يصاب بها مئات الآلاف من المرضي سنويًا، بالإضافة لمن يعانون من مضاعفاتها.

تجهيز وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة بأحدث الأجهزة الطبية

كما أكد  حرص الجامعة على تجهيز وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة بأحدث الأجهزة الطبيةفي الشر الأوسط  بالإضافة إلى أحدث أجهزة إعادة التأهيل لمرضي السكتة الدماغية، هذا إلي جانب فريق عمل الوحدة الذى يضم نخبة من أكبر أساتذة المخ والأعصاب من ذوي الخبرة في مجال علاج السكتة الدماغية.

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مدير مستشفيات جامعة عين شمس: حصلنا على 1.2 مليار جنيه لتطوير المدينة الطبية

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مستشفيات جامعة عين شمس تستعد لافتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية

سعى مستشفيات جامعة عين شمس الدؤوب لمواكبة كل ما هو جديد

كما أوضح سعى مستشفيات جامعة عين شمس الدؤوب لمواكبة كل ما هو جديد ومتطور في المجال الطبي من أجل تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن المصري، واعتماد جهود التطوير لتشمل البنية التحتية والتجهيزات وتدريب العاملين، واعتماد أسس ونظم من المعايير الدولية للإعتماد، من خلال توقيع بروتوكولات التعاون مع العديد من الهيئات منها هيئة الإعتماد والرقابة الصحية لتطبيق معايير الجودة والانضمام لنظام التأمين الصحي الشامل وتطبيق المعايير المحددة.

وأكد ضياء قرب تحقيق (مدينة عين شمس الطبية) الحلم الذى قارب على الانتهاء والذى يتزامن مع احتفال جامعة عين شمس باليوبيل الماسى لمرور ٧٥ عامًا على نشأة جامعة عين شمس وتم اتخاذ العديد من خطوات التطوير بالمستشفيات، حيث تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية لتصبح المدينة الطبية صرحًا طبيًا متكاملًا يضم مجموعة من المستشفيات القديمة الجارى تطويرها، والجديدة التي يجري العمل على استحداثها، لتصبح المدينة الطبية شاهدًا على اهتمام الجامعة برفع كفاءة وجودة الرعاية الصحية، بما يؤكد دور الجامعة ومسئوليتها تجاه وطننا ومجتمعنا وواجبها الوطنى في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري، ودور الكوادر البشرية وقدرة الإنسان على العطاء فهو العامل الأساسى فى النجاح...

وحدة علاج جلطات ونزيف المخ الدمرداش الاقسام الداخلية العيادات الخارجية السكتة الدماغية

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