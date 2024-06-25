الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفي: خطاب رئيس الوزراء اليوم يعكس فلسفة الدولة في التعامل مع الأزمات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الكاتب الصحفي ماجد منير، إن ما شهدناه اليوم خلال المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزيري الكهرباء والبترول يعكس فلسفة الدولة في التعامل مع الأزمات والأحداث الطارئة المشابهة للمشكلة التي مرت بها الكهرباء يوم أمس.

وأضاف منير، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن لدينا اقتناع وضرورة من الدولة بمصارحة المواطن والتعامل بشكل سريع وفوري وجدي مع كل تطور أو كل أزمة طارئة يشهدها المواطنين، مشيرًا إلى أنه لا توجد أكبر من أزمة الكهرباء التي بدأ المواطنين يدركوا ويتعاملوا بمنتهى الاحساس بالمسؤولية خلال فترات تخيف الأحمال.

وأوضح، أنه في ظل ما شهدناه على مدار يوم أمس كان الموضوع في ظل الموجة الحارة القاسية التي نمر بها، مؤكدًا أن الدولة لم تنكر ذلك بل تعاملت معه بشكل سريع في ظل توجيهات واضحة وصدرت من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالتدخل، حيث صدر توجيهات رئاسية تعامل معها مجلس الوزراء في اجتماع أعقبه مؤتمر صحفي رأينا فيه طرح كل الأمور بمنتهى الشفافية والوضوح.

اكسترا نيوز الدولة الأزمات الكهرباء الرئيس عبدالفتاح السيسي

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