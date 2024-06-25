الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا لو انسحب الزمالك أمام سيراميكا؟ «الدستور» ترصد توابع أزمة القمة

حسين لبيب
حسين لبيب

مازالت توابع أزمة انسحاب الزمالك أمام الأهلي في القمة الـ 128 التى كان مقررًا لها غدًا، الشغل الشاغل لعدد كبير من عشاق الفانلة الحمراء الذين اعتبروا انسحاب الزمالك مكسب حقيقي لفريق الأهلي الذى يعاني بشدة من ارهاق لاعبيه نتيجة كثر المشاركات في عدد كبير من البطولات  نتيجة ضغط المباريات عقب الانتهاء من دورى رابطة ابطال أفريقيا الذى توج بلقبه فريق الأهلي.

وتشهد الفترة الحالية ضغط كبير لمباريات الأهلي في المسابقة بعد وضع جدول المؤجلات من قبل لجنة المسابقات.

وحال تمسك مسؤولي الزمالك بعدم خوض لقاء سيراميك كيليوباتر والتلويح  بنغمة عدم المشاركة والتهديد بعدم المشاركة يكون الزمالك على موعد جديد من العقوبات التى تصل لسحب نتائج الدور الأول وهو ما يعنى تحقيق استفاده اخرى للأهلي الذى تعرض للهزيمة أمام الزمالك في الدور الأولى بهدفين مقابل هدف.

في حين سيخسر بيراميدز المنافس الأقوى حاليًا مع الأهلي على لقب الدورى نقطة حيث تعادل فريق بيراميدز أمام الزمالك في الدور الأول بهدفين لكل فريق وهو مايعنى سحب نقطة التعادل من بيراميدز ويصب ذلك في مصلحة الأهلي الذى سبق وحقق انتصارًا معنويًا بالحصول على 3 نقاط من الزمالك دون لعب بعد انسحاب الأبيض.

وكذلك عدم احتساب خسارة الاهلي أمام الزمالك في الدور الاول انتصار آخر في حالة تمسك حسين لبيب ومجلسه بعدم لعب لقاء سيراميك  المقبل .

وأكد مجلس رابطة الأندية المحترفة تطبيق العقوبات الواردة فى اللائحة على نادى الزمالك، بعد قرار إدارة «القلعة البيضاء» عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى، فى ختام مباريات الأسبوع 27 من بطولة دورى «نايل».

وأبلغت رابطة الأندية إدارة الزمالك بتوقيع عدة عقوبات على النادى، أولاها احتساب نتيجة مباراة القمة لصالح الأهلى بهدفين نظيفين، وخصم ٣ نقاط أخرى من رصيد «الفارس الأبيض» فى نهاية الموسم الجارى، بجانب معاقبة كل من تورط فى عدم خوض المباراة، وتوقيع عقوبة مالية تحددها الرابطة، وفقًا لما تنص عليه اللائحة.

الزمالك الاهلى القمة الـ128 دوري رابطة الأبطال رابطة ابطال أفريقيا

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