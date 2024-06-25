مدير مستشفيات جامعة عين شمس: حصلنا على 1.2 مليار جنيه لتطوير المدينة الطبية

قال الدكتور طارق يوسف، مدير مستشفيات جامعة عين شمس، إن افتتاح وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الدمرداش جامعة عين شمس يأتي من تكاتف العديد من الجهات في مصر.



وأفاد مدير مستشفيات جامعة عين شمس، خلال كلمته في افتتاح وحدة الدماغية بمستشفى الدمرداش جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، بأن أعمال التطوير تأتي تحت مظلة حلم المدينة الطبية، التي تضمن 3 محاور، لهذا فإن المشروع لن ينتهي بين ليلة وضحاها، حيث إن المشروع مستمر وبنكمله ومن المتوقع افتتاحه في نهاية 2025.

وشرح مدير المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس المحاور، حيث المحور الأول وهو رفع البنية التحتية ورفع الكفاءة للمستشفيات، المحور الثاني هو الإحلال والتجديد لمباني مستشفيات جامعة عين شمس حتى لا نستغنى عن أي مستشفى تابعة للجامعة، المحور الثالث المستشفيات الجديدة، وهي الأهم بتكلفة ضخمة لجميع المحاور الثلاثة، مؤكدًا أنه لنتيجة للظروف الاقتصادية أصبحت مبالغ التكلفة متضخمة.

لهذا أشار إلى عملهم على تنمية الموارد الذاتية للمستشفى مثل قوائم الانتظار، وهناك العلاج الاقتصادي للمقتدرين الذي يصرف على من هم لا يستطيعون الدفع.

وأكد حصول المستشفيات الجامعية في بند المدينة الطبية على مليار و200 مليون جنيه بدأ من 2014 /2015 وأصبح هذا المبلغ في تضخم مستمر نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن تطوير الاسانسيرات يتكلف الآن 6 ملايين جنيه بعدما أصبحت 3 ملايين جنيه وهو مهم للغاية في نقل المرضى بسرعة دون توقف أو تعطل.

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قال الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، إن مستشفيات جامعة عين شمس تشهد تطوير مستمر وأن الأجيال تسلم الأجيال عملها ويستمرون على العمل.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن افتتاح الوحدة الجديدة التي تعد على أعلى مستوى من الخدمة الطبية لم يأت من فراغ بل من العمل المستمر والجهود المستمرة، مشددًا أنه لولا الكوادر الطبية ما كانت تشهد الجامعة التطوير الذي يحدث الآن.