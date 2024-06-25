الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة 46 لمهرجان فرق الأقاليم المسرحية بمسرح السامر.. السبت

المهرجان الختامي
المهرجان الختامي لفرق الأقاليم

تنظم  الهيئة العامة لقصور الثقافة، حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة 46 للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، وذلك على مسرح السامر بالعجوزة في الثامنة مساء السبت المقبل والموافق 29 يونيو الجاري.

تفاصيل حفل ختام مهرجان فرق الأقاليم المسرحية

يتضمن حفل ختام  الدورة 46 للمهرجان الختامي للفرق الأقاليم المسرحية، فقرات فنية، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، فقرة لتكريم المسرحيين والنقاد والمشاركين في إعداد وتنفيذ المهرجان، ثم إعلان نتائج مهرجان التجارب، ونتائج المهرجان الختامي لفرق الأقاليم الذي شارك به هذا العام 26 عرضا مسرحيا مثلت جميع الأقاليم الثقافية وقدمت مجانا للجمهور بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج.

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ومن المقرر أن يقام الحفل بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وسمر الوزير مدير عام المسرح، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من ياسر علام، جمال ياقوت، دأيمن الشيوي،  وليد الشهاوي، فادي فوكيه، المخرج السعيد منسي مدير المهرجان، والعديد من المخرجين والفنانين والنقاد والإعلاميين.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني جوائز الدورة 4 للمهرجان الختامي للفرق الأقاليم المسرحية مسرح السامر

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