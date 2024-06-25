الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجتمع متطرف وعزلة دولية.. "المسلمانى" يستعرض كواليس صراع الحكومة والمعارضة الإسرائيلية

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني إن “هآرتس” نشرت مقالا لكاتبة تدعى رافيت عيشت، قالت فيه إن ما حدث هو هزيمة تاريخية، مؤكدًة أن مشكلة إسرائيل في مجتمعها.

وتقول الكاتبة إنه يوجد مهاترات غبية بين الحكومة والمعارضة، وهذه المهاترات لا تؤدي إلى شيء، والمشكلة ليست في فلان أو علان، إنما كل النخبة الحاكمة في إسرائيل سواء في السلطة أو المعارضة يعبرون عن مجتمع، والخلل ليس فيهم وإنما في المجتمع، ليس فقط في نتنياهو المتطرف أو في الحكومة المتطرفة، إنما في المجتمع الإسرائيلي المتطرف، وهو ما أدى إلى مشاكل كثيرة في إسرائيل والتي أصبحت في حالة عزلة حول العالم.

وتابع: "9 أشهر على الحرب الإسرائيلية الإجرامية على الشعب الفلسطيني في غزة، وهذه الحرب تابعها العالم كله، شاهدنا جرائم لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، وشاهدنا هولوكوست صغير حدث في رفح، حيث تم حرق الفلسطينيين أحياء داخل خيامهم، كما شاهدنا قطع رؤوس الأطفال، 16 ألف طفل شهيد في هذه الحرب، يُضاف إلى ذلك استهداف الجامعات والمدارس والمستشفيات والبنية الأساسية، حتى لا تكون هناك قائمة للشعب الفلسطيني فيما بعد". 

احمد المسلماني القضية الفلسطينية إسرائيل

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