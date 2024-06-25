الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحسبًا لهجوم جيش الاحتلال.. لبنان يعتمد خطة طوارئ الحرب

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرض برنامج "ملف اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان "تحسبًا لهجوم جيش الاحتلال.. لبنان يعتمد خطة طوارئ الحرب".

وجاء في التقرير: "على وقع طبول حرب إقليمية واسعة في الشرق الأوسط بدت الحرب الشاملة قريبة أكثر من أي وقت مضى بعد أن عاد المسؤولون الإسرائيليون إلى الحديث مجددا عن حتمية شن حرب لبنان الثالثة بعد ساعات من مصادقة حكومة نتنياهو على خطط عملياتية لهجوم في لبنان".

وتابع: "القلق الأوروبي يزداد من تمدد الصراع وتوسع حرب غزة إلى الشمال وإقدام إسرائيل على اجتياح جنوب لبنان، إذ حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة من أن قدرة واشنطن على الدفاع عن إسرائيل من هجمات حزب الله قد تكون محدودة إذا ما وقعت هذه الحرب".

واختتم: "يبدو أن ساعة الصفر قد اقتربت، إذ غادر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بلده متوجها إلى واشنطن لبحث تصاعد الأعمال القتالية على الحدود مع لبنان، رغم تزايد الخلافات بين بايدن ونتنياهو".

ملف اليوم لبنان طوارئ الحرب خطة طوارئ الحرب القاهرة الإخبارية

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