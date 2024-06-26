ترتيب مجموعة فرنسا يورو 2024 بعد التعادل مع بولندا

أسدل الستار على مباريات المجموعة الرابعة في بطولة أمم أوروبا “يورو 2024” الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمنافسات البطولة.

نتائج مباريات يورو 2024

وبلغ المنتخب النمساوي الأول لكرة القدم الدور ثمن النهائي من بطولة أوروبا 2024 للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره الهولندي بنتيجة 3ـ2، الثلاثاء، على ملعب الأولمبي في برلين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

والفوز هو الثاني تواليًا للنمسا بعد الخسارة أمام فرنسا في الجولة الأولى، وبذلك يرفع رصيده إلى 6 نقاط محققًا المفاجأة بعد أن تصدر المجموعة من انتصارين وهزيمة، مقابل خمس نقاط لفرنسا في المركز الثاني من انتصار وحيد وتعادلين، وحلت هولندا في المركز الثالث برصيد أربع نقاط من فوز وهزيمة وتعادل، لكنها صعدت إلى دور الـ16 ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، في الوقت الذي تذيل فيه المنتخب البولندي المجموعة بنقطة وحيدة.

وتقدمت النمسا في الدقيقة السادسة عن طريق دونييل مالين الذي سجل بالخطأ في مرماه، لكن كودي جاكبو أدرك التعادل لهولندا بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، قبل أن يعيد رومانو شميد التقدم للنمسا بضربة رأس قبل مرور ساعة من اللعب، وأدرك ممفيس ديباي التعادل مجددًا لهولندا في الدقيقة 75، لكن النمساوي مارسيل زابيتزر منح منتخب بلاده النقاط الثلاث بعد تسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 80.

ويلتقي المنتخب النمساوي في ثمن النهائي مع وصيف المجموعة السادسة «البرتغال أو تركيا».

تعادل منتخب فرنسا مع بولندا

وتعادل منتخب فرنسا مع بولندا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

الشوط الأول لم يشهد إهدار العديد من الفرص، وسط أفضلية للمنتخب الفرنسي على مجريات اللعب.

واستطاع كيليان مبابي تسجيل الهدف الأول لمنتخب فرنسا في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

وتمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف التعادل لـ بولندا في الدقيقة 79 من ركلة جزاء أيضًا، لينتهي اللقاء بدون فائز.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فرنسا لـ 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، ليضرب موعدًا مع وصيف المجموعة الخامسة، فيما تحصل منتخب بولندا على نقطته الأولى في المركز الرابع، وكان قد ضمن توديع البطولة.

ترتيب مجموعة فرنسا يورو 2024

1 - النمسا 6 نقاط

2 - فرنسا 5 نقاط

3 - هولندا 4 نقاط

4 - بولندا 1 نقطة