مواطن: نتخطى أزمة الكهرباء مع بلدنا لأن مصر تستحق (فيديو)

أشاد رامي يسري، مواطن سكندري، بالقرارات والإجراءات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن التحدث مع الشعب في تلك الأزمة هو أفضل الحلول.

وأضاف لـ"الدستور"، أن أزمة الطاقة ليست في مصر فقط ولكن هي أزمة عالمية، ويجب علينا أن نتخطى كافة الأزمات بالوقوف بجانب بلدنا ومساندتها لأن مصر تستحق منا ذلك.

وأوضح أن سبب تفاقم الأزمة خلال اليومين الماضيين هو زيادة ساعات انقطاع الكهرباء، دون تعريف المواطن السبب، وهو ما كان يواجهنا أيضًا كمجتمع مدني أننا لا نملك الإجابة، لذلك كان قرار الحكومة بالتحدث مع الشعب وإصدار عدة قرارات هو قرار صائب لنغلق أبواب الشائعات والأقاويل أمام من يريد استغلال الأزمة.

وأشار إلى أن قرار إغلاق المحلات التجارية الساعة العاشرة هو قرار جيد، وهو ما يتم في الكثير من الدول ليكون هناك مواعيد رسمية لذلك، موضحا أن الإسكندرية تزداد ازدحامًا في فصل الصيف من الزائرين والمصطافين مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء لأنها محافظة سياحية، فيجب تفعيل حملات لضمان تنفيذ ذلك القرار، لافتًا أن كافة القرارات من المقرر أن تنفذ خلال الأيام المقبلة ولدينا ثقة بتنفيذها.

وطالب المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء، والمسئولين بتنفيذ قرارات الحكومة التي تخدم المواطن وتوفر له سبل الراحة.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص الاعتذار، نيابة عن الحكومة، للشعب المصري بسبب انقطاع الكهرباء بشكل متكرر أمس.

وأكد أن الحكومة تعلم وتدرك جيدًا أن مسألة انقطاع الكهرباء تشكل أزمة كبيرة عند الكثيرين مثل كبار السن وطلاب الثانوية العامة، لذا انقطاع التيار الكهربي عن المواطنين يجعل المسئولين تحت ضغط كبير، مضيفًا أن الكهرباء شيء أساسي في حياة المواطنين ونقدر شكاوي الشعب المصري ونحترمها، ولكن الحكومة تسير على قدم وساق للتخلص من فكرة تخفيف الأحمال مع نهاية عام 2024".

وأوضح أنه اعتبارًا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو سنتوقف تمامًا عن انقطاع الكهرباء عن المواطنين في منازلهم والمصانع وكل المنشآت.