الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

55 لاعبًا يشاركون في بطولة إفريقيا للدراجات البارالمبية

وزير الشباب ووجيه
وزير الشباب ووجيه عزام

اكتمل وصول المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا الباراليمبية لدراجات المضمار والطريق والتي تقام في القاهرة خلال الفترة من 26 وحتى 28 يونيو الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يشارك في البطولة 6 منتخبات هي مصر وكينيا والمغرب والسنغال، موريشيوس، ونيجيريا، وذلك بإجمالي 55 لاعبا يمثلون المنتخبات الـ 6 المشاركة في البطولة.

ويقام صباح غدٍ الاجتماع الفني الخاص بالبطولة، وذلك بحضور الأجهزة الفنية للمنتخبات المشاركة واللاعبين، بجانب حكام البطولة ومسئولي اللجان التنظيمية.

من جانبه، أكد د.وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي اكتمال كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالبطولة.

وأضاف عزام أن الاجتماع الفني المقرر غدا سيشهد إبلاغ المنتخبات المشاركة وأجهزتها الفنية لكافة التعليمات الخاصة بالبطولة، ونظام السباقات، سواء سباقات المضمار، أو سباقات الطريق.

أشار عزام إلى أن بطولة إفريقيا الباراليمبية لدراجات المضمار والطريق تعد حلقة في سلسلة البطولات المميزة التي نظمها الاتحاد الإفريقي للدراجات في الفترة الأخيرة، بجانب أنها تترجم التطور الكبير الذي شهدته رياضة الدراجات على مستوى القارة السمراء مؤخرا بفضل خطط تطوير اللعبة وزيادة قاعدة المشاركين.

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بطولة افريقيا للدراجات البارالمبي اللجنة البا أبطال مصر البارالمبيين وجيه عزام وزارة الشباب والرياضة

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