رابطة الأندية تكشف مصير شكوى المقاولون ضد «الحنفى»

قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، إنهم تلقوا شكوى من نادي المقاولون العرب والتي تطالب بإعادة مباراتهم مع بيراميدز في الدوري الممتاز؛ احتجاجًا على تعيين محمد الحنفي لإدارة المباراة تحكيميًا.

وتقدم المقاولون باحتجاج وطلب رسمي لإعادة مباراة بيراميدز والمقاولون، بسبب مخالفة لجنة الحكام لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة، بعدما فشل في اختبار اللياقة البدنية مرتين في بداية الموسم وفي منتصف الموسم ولائحة الحكام في اتحاد الكرة لا تسمح بخضوع الحكم لاختبار مرة ثالثة.

أضاف دياب، لـ"الدستور": "تلقينا شكوى المقاولون وقمنا بتحويلها لاتحاد الكرة، لاتخاذ قرار فيما يخص تلك الواقعة".

جاء في بيان المقاولون: "ووفقًا للوائح "مادة ٤٣ بند ١ و٢، مادة ٥٢ بند رقم ٤" يجب استبعاده من إدارة المباريات لنهاية الموسم".

خضوع الحكم لاختبار اللياقة البدنية المعتمد من فيفا (الوارنر تيست) شرط إلزامي وهذا الاختبار لم يوفق فيه الحكم مرتين وظل ممنوعًا من إدارة المباريات موسمًا كاملًا وآخر مباراة أدارها كانت في الموسم الماضي وكان يجب وفقًا للوائح استمرار استبعاده حتى نهاية الموسم الحالي.

كان رئيس لجنة الحكام البرتغالي بيريرا سبق أعلن عن أن محمد الحنفي مستمر لنهاية الموسم حكم فيديو فقط، لكن فوجئنا جميعًا بتعيينه لإدارة لقاء المقاولون وبيراميدز وهو ما يعد مخالفة قانونية واضحة تستوجب إعادة المباراة.