الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتابع التزام الورش بمواعيد الغلق الصيفية

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، التزام الورش الحرفية بـ١٢ مركزا ومدينة بمواعيد الغلق الصيفية عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.
وشدد رحمي على تطبيق مواعيد الغلق بكل حزم بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة الورش والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يتضمن قرار المواعيد الصيفية فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن

وتكون مواعيد فتح جميع الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا تكون من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وتستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

محافظ الغربية مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التزام الورش الحرفية رؤساء المراكز والمدن والأحياء الحملات المفاجئة وتطبيق الإجراءات القانونية

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