الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز

تفاصيل العثور على متفجرات وأحزمة ناسفة فى "أبوعلندا" بالأردن

مراسلة القاهرة الإخبارية
مراسلة القاهرة الإخبارية

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان، إن العثور على مواد متفجرة داخل الأراضي الأردنية بدأت منذ الأربعاء الماضي، عندما تم الإعلان من قبل المواطنين في المنطقة بأن هناك صوتا، وكان ناجما عن انفجار أسطوانة غاز، ونتج عنها خسائر نوعا ما مادية وليست بشرية بشكل كبير، ولكن تبين وجود متفجرات.

وأوضحت "السيد"، خلال رسالة على الهواء، أن الأمن العام تكتم على هذه المعلومات من أجل سير القضية بشكل سليم دون وجود أي معوقات، وفي فجر السبت  تم الإعلان من قبل المواطنين بأن هنالك إخلاء لمنطقة "ماركا" الجنوبية، وهي مكتظة بالسكان، ما تطلب إخلاء كامل لمربع سكني.

ولفتت إلى أن السلاح الهندسي الملكي فجر هذه المواد والمعدات داخل المنزل لخطورتها، ومازالت التحقيقات جارية، وليس من المعروف هل سيكون هناك بيانات أو عمليات تمشيط لمناطق أخرى في الأيام المقبلة.

وكشفت تفاصيل ما حدث أمس في منطقة "أبوعلندا"، وهي قريبة من ماركا الجنوبية، حيث عثر على متفجرات في إحدى المحلات التجارية المخصصة لقطع غيار المركبات، وضمت كمية كبيرة من المتفجرات والأحزمة الناسفة، والتي فجرها سلاح الهندسي الملكي في مكانها، والتحقيقات مازالت جارية.

أبو علندا مراسلة القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية ماركا

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