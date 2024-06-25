من يحسم معركة لبنان المحتملة حزب الله أم الاحتلال؟.. خبير عسكري يُجيب

قال اللواء محمد المصري، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن دولة الاحتلال وضعت خطة للحرب وفتح جبهة لبنان، وأعتقد أن زيارة جالانت إلى واشنطن تمحورت حول نقطة واحدة، وهي سيناريوهات المرحلة الثالثة من حرب غزة.

وأضاف "المصري"، خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم" المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المحور الثاني دار حول التصعيد على جبهة جنوب لبنان.

ونوه إلى أن حزب الله لن يبادر إلى الحرب، فالظروف الحالية وبعد تجربة عام 2006، فهو لا يرغب في الدخول بحرب مفتوحة مع الكيان المحتل، وأعتقد أن هذه العملية ستكون نوع من المغامرة لأن كل المؤشرات ليست في صالح إسرائيل، وأكبر دليل أن أهداف الحرب على غزة لم يتحقق منها شيء.