الخارجية الأمريكية: حزب الله يستغل الفراغ السياسى فى لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أكد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إسرائيل تريد حلا دبلوماسيا بالجبهة الشمالية.

وأضاف البيان أن حزب الله يستغل الفراغ السياسي في لبنان، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تسيطر الدولة والجيش في لبنان على الحدود.

حذرت الولايات المتحدة حزب الله من أنه لا يمكنه كبح جماح إسرائيل إذا استمر التصعيد







خلال زيارته إلى بيروت الأسبوع الماضي، أخبر مبعوث الرئيس بايدن، عاموس هوشستين، المسؤولين اللبنانيين أن حزب الله مخطئ في الاعتقاد بأن الولايات المتحدة ستكون قادرة على منع إسرائيل من غزو لبنان إذا واصلت الميليشيا هجماتها، وفقًا لمسؤول أمريكي ومسؤول إسرائيلي ومسؤول أمريكي. وأطلع دبلوماسي غربي على هذه القضية.

وتشعر إدارة بايدن بقلق بالغ من أن كلاً من إسرائيل وحزب الله يسيئان التقدير عندما يصعدان خطابهما والقتال على الأرض بينما يعتقدان أنهما قادران على تجنب حرب شاملة.

كما يشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من أنه بدون وقف إطلاق النار في غزة، ستصبح الحرب بين إسرائيل والجماعة المسلحة اللبنانية أكثر احتمالا، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإقليمية بشكل كبير وجر الولايات المتحدة إلى عمق الصراع.

وسافر هوشستين إلى لبنان الأسبوع الماضي قادماً من إسرائيل بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

والتقى في بيروت برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الوزراء بالوكالة نجيب ميقاتي وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون ومسؤولين آخرين.

وقال هوشستاين قبل مغادرته بيروت يوم الثلاثاء الماضي لعقد اجتماع آخر مع نتنياهو في القدس: "الوضع خطير. ما يريد الرئيس بايدن فعله هو تجنب المزيد من التصعيد إلى حرب أكبر".

وأضاف "سيتطلب إنهاء هذا الصراع الآن مصلحة الجميع. ونعتقد أن هناك طريقا دبلوماسيا للقيام بذلك. إذا وافق الطرفان على ذلك".

وخلال لقائه مع بري في بيروت، طلب هوكستايم من رئيس مجلس النواب اللبناني نقل رسالة إلى زعيم حزب الله حسن نصر الله، مفادها أن افتراضه بأن الولايات المتحدة تسيطر على إسرائيل هو افتراض خاطئ، بحسب المصادر.

ووفقا للمصادر، قال هوشتاين إن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على كبح جماح إسرائيل إذا استمر الوضع على الحدود في التصعيد، وأن حزب الله يحتاج إلى التفاوض بشكل غير مباشر مع إسرائيل بدلا من تصعيد التوترات.

وقال دبلوماسي غربي إنه بعد زيارة هوشتاين، أرسل حزب الله رسائل إلى الولايات المتحدة من خلال أطراف ثالثة يقول فيها إنه على الرغم من أنه لا يريد الحرب، إلا أن الجماعة واثقة أيضًا من قدرتها على ضرب إسرائيل بشكل كبير إذا غزت لبنان.

