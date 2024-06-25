أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سلوفينيا، مساء اليوم، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

ساوثجيت أجرى تغييرًا وحيدًا على تشكيلته بمشاركة كونور كالاجير أساسيًا في وسط الملعب بدلًا من ترينت ألكسندر أرنولد.

يورو 2024.. تغيير وحيد في صفوف إنجلترا.. وسيسكو يقود سلوفينيا

وجاء تشكيل إنجلترا كالآتي:

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: ووكر، ستونز، جيهي، تريبير

خط الوسط: كالاجير، رايس، بيلينجهام

خط الهجوم: ساكا، كين، فودين

بينما جاء تشكيل سلوفينيا كالآتي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: كانريتش، دراكوسيتش، بيجول، جنزا

خط الوسط: ستوجانوفيتش، إيلسنيك، سيرين، ملاكار

خط الهجوم: سيسكو، سوبرار

ويسعى منتخب إنجلترا، بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت، لاستعادة نغمة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط، من أجل خطف بطاقة التأهل لدور الـ16، ومحاولة الوصول إلى المباراة النهائية وتكرار سيناريو النسخة الماضية من المسابقة الأوروبية.

وتغلب منتخب إنجلترا على صربيا بهدف نظيف، سجله جود بيلينجهام، قبل أن يقع في فخ التعادل مع الدنمارك بهدف لكل منهما في أول جولتين بطولة يورو 2024.

في المقابل، يرغب منتخب سلوفينيا في تحقيق انتصاره الأول وإيقاف نزيف النقاط، بعدما تعادل مع كل من صربيا والدنمارك بنتيجة 1-1 لكلتى المباراتين.