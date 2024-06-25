مواطن: قرارات الحكومة بخصوص أزمة انقطاع الكهرباء تؤكد شعورها بالمواطنين

أشاد أهالي محافظة الإسماعيلية، بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بأزمة انقطاع الكهرباء، وخاصة قرارها بانتهاء الأزمة بشكل تام من الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل.

وأكد حمادة سالم، أحد أعضاء شباب الأحزاب بمحافظة الإسماعيلية، أن الرئيس يكلف والحكومة تستجيب هو شعار ما حدث اليوم في القرارات التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنها جاءت في مصلحة المواطنين.

وأشاد بقرارات الحكومة خاصة أن جميع المواطنين تأثروا بانقطاع التيار الكهربائي وخاصة بعدما تم زيادته لـ٣ ساعات بدلا من ساعتين وخاصة طلاب الثانوية العامة الذين يعانون بشكل كبير بسبب انقطاع الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مما جعل حالة من الغضب تسود بين المواطنين، إلا أن الحكومة اتخذت قرار في هذا الشأن بشكل سريع يجعل الجميع يواصل تعاونه ودعمه للدوله التي عملت على حل الأزمة فور غضب المواطنين من انقطاع التيار الكهربائي.

وتابع: “وهذا خير دليل أن الدولة المصرية تشعر بالمواطن البسيط والمشاكل التي يعاني منها فرغم أن حل المشكلة سيكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة إلا أنها تعمل على انتهاءها وقررت التعاقد على شراء شحنات غاز لتشغيل المحطات بإجمالي 180 مليون دولار”.

قرارات مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء اتخذ عددا من القرارات الهامة من بينها

-غلق المحلات التجارية الساعة 10 مساءًا في مصر بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية

-العودة إلى تخفيف الأحمال ساعتين يوميا من الأسبوع الأول من يوليو

-انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء بشكل تام من الأسبوع الثالث من شهر يوليو

-التعاقد على شراء شحنات غاز لتشغيل المحطات بإجمالي 180 مليون دولار

-تكليف وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بتدبير المبالغ فورًا