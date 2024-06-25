الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها بشأن إيصال المساعدات إلى غزة

أعرب المتحدث الرسمي عن الضرورة العاجلة لتدفق المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى تباطؤ في دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وأكد المتحدث على أنه لا يوجد بديل للمعابر البرية لإيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين في غزة.

وأضافت الخارجية الامريكية في بيانها، أن الوضع العام في غزة يشهد انهيارًا، مشيرًا إلى أن الخيار الأفضل حاليًا هو وقف إطلاق النار، مما سيسهم في تسهيل دخول المساعدات إلى شمال القطاع حيث تبقى الحاجة ماسة.

بالإضافة إلى ذلك، أكد البيان على أن الحل الدبلوماسي يمكن أن يكون السبيل المثلى للتعامل مع التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وأن المسؤولين الإسرائيليين أعربوا عن تفضيلهم لهذا الحل. ونقل عن وزير الدفاع الإسرائيلي تأكيده لنظيره الأمريكي أن إسرائيل تسعى جاهدة نحو حل دبلوماسي للتوتر المتزايد مع حزب الله.

يأتي هذا البيان في وقت يواجه فيه قطاع غزة وضعًا إنسانيًا صعبًا بفعل النقص الحاد في المساعدات والتدهور المستمر في البنية التحتية، مما يتطلب تعاونًا دوليًا فوريًا لتخفيف المعاناة الإنسانية.