الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لتقديمها محتوى خارج.. إحالة بلوجر سورية إلى المحكمة الاقتصادية

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، قرارا اليوم، يقضي بإحالة بلوجر سورية شهيرة مقيمة في مصر إلى المحكمة الاقتصادية في اتهامها بتقديم محتوى فاضح خارج عن الأداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة المتابعين وتحقفيق أرباح.

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ إلى النائي المستشار محمد شوقي، وذكر في بلاغه أن بلوجر سورية مقيمة بمصر، تقدم محتوى إباحي خارج عن قيم المجتمع والاتجار بالبشر وتهديد السلم العام.

وأضاف البلاغ أن البلوجر تدعي أن هناك خلافات بينها وبين طليقها، وتسرب محادثات خاصة جدا بينهما، وتنشر صور أطفالها، وسبابًا، واتهامات بالكفر وارتكاب الكبائر، وكذلك تحرض الزوجات على الأزواج لجذب مزيد من المشاهدات والمتابعين.

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