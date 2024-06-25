الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. إدارة المقاولون العرب تطالب بإعادة لقاء بيراميدز

عادل فتحي
عادل فتحي

قدم المقاولون العرب باحتجاج وطلب رسمي لإعادة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، بسبب مخالفة لجنة الحكام لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة.

الحكم محمد الحنفي فشل في اختبار اللياقة البدنية مرتين في بداية الموسم، وفي منتصف الموسم ولائحة الحكام في اتحاد الكرة لا تسمح بخضوع الحكم لاختبار مرة ثالثة.

ووفقًا للوائح "مادة ٤٣ بند ١ و٢، مادة ٥٢ بند رقم ٤" يجب استبعاده من إدارة المباريات لنهاية الموسم  
خضوع الحكم لاختبار اللياقة البدنية المعتمد من فيفا (الوارنر تيست) شرط الزامي، وهذا الاختبار لم يوفق فيه الحكم مرتين، وظل ممنوعًا من إدارة المباريات موسم كامل، وآخر مباراة أدارها كانت في الموسم الماضي، وكان يجب وفقا للوائح استمرار استبعاده حتى نهاية الموسم الحالي.

وسبق رئيس لجنة الحكام البرتغالي بيريرا، وأعلن أن الحكم محمد الحنفي مستمر لنهاية الموسم حكم فيديو فقط، لكن فوجئنا جميعا بتعيينه لإدارة لقاء المقاولون وبيراميدز، وهو ما يعد مخالفة قانونية واضحة تستوجب إعادة المباراة.

 

البرتغالي بيريرا الحكم محمد الحنفي بيراميدز المقاولون العرب الوارنر تيست

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