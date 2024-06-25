الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كان بيجامل فى زفة.. ضبط متهم نفذ حركات استعراضية بسيارته فى الشروق

قائد السيارة
قائد السيارة

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن قيام  قائد سيارة بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية في مدينة الشروق وضبط مرتكب الواقعة.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

 

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة حال تواجده بموكب عرس وزفاف أحد أقاربه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

حركات استعراضية مدينة الشروق قائد سيارة مقطع فيديو قسم شرطة الشروق

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