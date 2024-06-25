أونروا: 10 أطفال يفقدون ساقًا أو ساقين يوميًا فى قطاع غزة

أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يوم الثلاثاء، أن عشرة أطفال يفقدون ساقًا أو ساقين كل يوم في قطاع غزة بمتوسط يومي.

وأشار لازاريني خلال مؤتمر صحفي في جنيف إلى أنه "بصورة أساسية، يتم فقدان أطراف لعشرة أطفال يوميًا". وأضاف أن هذه الإحصائيات لا تشمل الأطفال الذين فقدوا أيديهم أو أذرعهم.

وأوضح أن هذه الأرقام مستندة إلى بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

كذلك قال لازاريني، إنه يوميًا يفقد عشرة أطفال ساقًا أو ساقين، ما يعني حوالي 2000 طفل بعد أكثر من 260 يومًا من الحرب الوحشية في قطاع غزة.

وأضاف لازاريني أن عمليات البتر تحدث في ظروف مروعة غالبًا، أحيانًا دون تخدير، وتطال أيضًا الأطفال.

وتحدث لازاريني عن تقرير نشرته منظمة "سايف ذي تشيلدرن" غير الحكومية، الذي يقدر بأن حوالي 21 ألف طفل في قطاع غزة يعدون في عداد المفقودين منذ بداية الحرب، سواء بسبب الدفن تحت الأنقاض أو الاعتقال أو فقدان الاتصال بأسرهم.

وحذر لازاريني من أن تمويل أونروا سينفد بنهاية أغسطس، مؤكدًا أن الوكالة بحاجة ماسة إلى 140 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي.