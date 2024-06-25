الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أونروا: 10 أطفال يفقدون ساقًا أو ساقين يوميًا فى قطاع غزة

غزة
غزة

أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يوم الثلاثاء، أن عشرة أطفال يفقدون ساقًا أو ساقين كل يوم في قطاع غزة بمتوسط يومي.

وأشار لازاريني خلال مؤتمر صحفي في جنيف إلى أنه "بصورة أساسية، يتم فقدان أطراف لعشرة أطفال يوميًا". وأضاف أن هذه الإحصائيات لا تشمل الأطفال الذين فقدوا أيديهم أو أذرعهم.

وأوضح أن هذه الأرقام مستندة إلى بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

كذلك قال لازاريني، إنه يوميًا يفقد عشرة أطفال ساقًا أو ساقين، ما يعني حوالي 2000 طفل بعد أكثر من 260 يومًا من الحرب الوحشية في قطاع غزة.

txt

"الأونروا": شبح المجاعة في غزة بات وشيكًا

 

وأضاف لازاريني أن عمليات البتر تحدث في ظروف مروعة غالبًا، أحيانًا دون تخدير، وتطال أيضًا الأطفال.

وتحدث لازاريني عن تقرير نشرته منظمة "سايف ذي تشيلدرن" غير الحكومية، الذي يقدر بأن حوالي 21 ألف طفل في قطاع غزة يعدون في عداد المفقودين منذ بداية الحرب، سواء بسبب الدفن تحت الأنقاض أو الاعتقال أو فقدان الاتصال بأسرهم.

وحذر لازاريني من أن تمويل أونروا سينفد بنهاية أغسطس، مؤكدًا أن الوكالة بحاجة ماسة إلى 140 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي.

الأونروا غزة اطفال غزة فيليب لازارينبي قطاع غزة

الأكثر قراءة

تدخل حكومى عاجل لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.. كيف كانت ردود أفعال المواطنين؟

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

بشرى سارة لموظفى الدولة بشأن مرتبات شهر يوليو 2024

تشييع جثمان طالب ثانوى توفى قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالدقهلية

وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الوغرات الست

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

ماجد حبته

مصانع SARAYA اليابانية

سيد الابنودى

شعاع النور فى ظلام أزمة الكهرباء

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء: متابعة رئاسية.. اجتماعات وزارية.. ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا