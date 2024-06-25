يورو 2024.. النمسا يحقق فوزًا مثيرًا على هولندا ويتأهل كمتصدر لمجموعته

تأهل منتخب النمسا إلى دور الـ16 ببطولة يورو 2024، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على نظيره هولندا بنتيجة 3-2 اليوم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وفاجأ النمسا الجميع في المجموعة الرابعة ويتصدرها برصيد 6 نقاط، بينما احتل منتخب فرنسا الوصافة برصيد 5 نقاط ثم هولندا بـ4 نقاط حيث تأهلت من قبل.

الشوط الأول

اللقاء بدأ مبكرًا بهدف عكسي عن طريق مالين لاعب هولندا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 6، بعدما حول عرضية لاعب النمسا برأس في مرماه.

وفي الدقيقة 23 أضاع مالين انفرادًا تامًا بالمرمى، بعدما وضع الكرة على يمين حارس مرمى النمسا لتتحول إلى خارج الملعب.

وشهدت الدقيقة 37 محاولة أرناوتوفيتش من كرة داخل منطقة لجزاء لكن تصدى لها فيربروجين.

الشوط الثاني

أدرك جاكبو التعادل سريعًا بالدقيقة 47، بتسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء على يسار حارس النمسا.

وبالدقيقة 59 عاد منتخب النمسا وتقدم في اللقاء، بهدف عكسي آخر عن طريق دي فراي بعدما حول رأسية شميد بالخطأ في مرمى فيربروجين.

وعاد ديباي بالدقيقة 75 وعدل النتيجة للطواحين، بتسديدة على الطائر رائعة لتسكن شباك حارس النمسا.

ومن جملة رائعة عاد سبيتزر ليتقدم للنمسا في اللقاء بهدف ثالث بالدقيقة 80، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.



وسجل منتخب النمسا هدفًا رابعًا بالدقيقة 82، لكنه ألغي بداعي التسلل.

وجاء تشكيل هولندا كالآتي:

حراسة المرمى: فيربروجن

خط الدفاع: جيترويدا، فان دايك، دي فراي، أكي

خط الوسط: شوتن، رايندرز، فيرمان

خط الهجوم: مالين، ديباي، جاكبو

بينما جاء تشكيل النمسا كالآتي:

حراسة المرمى: بينتز

خط الدفاع: بوش، ووبر، لينهرت، براس

خط الوسط: جرليتش، سيولاد، سبيتزر

خط الهجوم: ويمر، أرناوتوفيتش، شميد.