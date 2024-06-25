الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب: تصريحات مدبولى تؤكد حرص الدولة على إنهاء أزمة قطع الكهرباء

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي

قال عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تمر بظروف صعبة تتطلب من الجميع التعاون والاتحاد  لمواجهة الأزمات والتحديات، والوصول لحلول مستدامة وفعالة في المشكلات الراهنة، ومن بينها مشكلة انقطاع الكهرباء، وأزمة تخفيف الأحمال الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

أضاف فهمي، في بيان اليوم، أن تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الكهرباء، تؤكد جهود الدولة لإنهائها في أسرع وقت استجابة لنداءات المواطنين واستغاثاتهم، والعمل على توفير الطاقة الكافية والمستدامة للمستقبل، وتعزيز البنية التحتية الكهربائية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، فضلًا عن سعيها لدعم الابتكار في مجالات التكنولوجيا البيئية.

أكد عضو الشيوخ أن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وتتأثر بها مصر بشكل كبير تتطلب اتخاذ إجراءات فورية ومستدامة، ووضع خطة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من تفاقمها، والعمل على توفير الكهرباء لضمان أمن الاقتصاد القومي.

أشاد فهمي، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتكثيف الجهود لإنهاء أزمة الكهرباء بحلول يوليو المقبل لإنهاء معاناة المواطنين نتيجة الانقطاع المستمر للكهرباء، وسرعة استجابة الحكومة لها.

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