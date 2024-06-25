الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024.. منتخب فرنسا يسقط بالتعادل أمام بولندا ويتأهل كثانى مجموعته

كيليان مبابي
كيليان مبابي

تعادل منتخب فرنسا مع بولندا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

الشوط الأول لم يشهد إهدار العديد من الفرص، وسط أفضلية للمنتخب الفرنسي على مجريات اللعب.

واستطاع كيليان مبابي تسجيل الهدف الأول لمنتخب فرنسا في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

وتمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف التعادل لـ بولندا في الدقيقة 79 من ركلة جزاء أيضًا، لينتهي اللقاء بدون فائز.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فرنسا لـ 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، ليضرب موعدًا مع وصيف المجموعة الخامسة، فيما تحصل منتخب بولندا على نقطته الأولى في المركز الرابع، وكان قد ضمن توديع البطولة.

تشكيل فرنسا أمام بولندا فى يورو 2024

أما عن تشكيل فرنسا أمام بولندا في يورو 2024، فشهد البدء بـ كيليان مبابي أساسيًا بعد عدم مشاركته في المباراة الماضية ضد هولندا، لمعاناته من الإصابة بكسر في الأنف.

وجاء تشكيل فرنسا أمام هولندا كالآتي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: جوليس كوندي - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني - نجولو كانتي - أدريان رابيو

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا - كيليان مبابي

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