محمد مجاهد.. قصة نحّات حجر في فرقة العمال المصرية بالحرب العالمية الأولى

كشف د.شكري مجاهد، مترجم ومراجع كتاب "فرقة العمال المصرية.. العرق والفضاء والمكان في الحرب العالمية الأولى" للمؤرخ الأمريكي كايل اندرسون عن مشاركة جده محمد مجاهد إبراهيم نحات الحجر بفرقة العمال المصرية بالحرب العالمية الأولي حيث أوضح أن جده التحق بفرقة العمال متعاقدًا بأجر عن طريق عبد الحميد أحد عمال الفرقة الذى نشرت عنه مجلة روز اليوسف لقاءً صحفيًا وحيدًا.

د. شكري مجاهد

محمد مجاهد.. قصة نحّات اشترك فى أعمال فرقة العمال المصرية بالأجر

وتابع شكري في مقدمة الطبعة العربية من كتاب "فرقة العمال المصرية":"أكاد أجزم أن الرجلين كانا معًا وكانا صديقين.

يقول عبد الحميد إنه "ابن الخارطة الجديدة" وجدي ابن "عرب اليسار" وكان الحيان متلاصقين قبل أن يفصلهما طريق صلاح سالم. ولا يمكن أن يكون الرجلان في سن واحد ومهنة واحدة – نحت حجر- وحى واحد ولهما تجربة السفر نفسها في الحرب العالمية الأولي ولم يكونا صديقين ورفيقي عمل وسفر.. أراد مؤلف هذا الكتاب أن يفهم تجربته الشخصية في الحياة والعمل في مصر.. وأنا أردت أن أعرف جزءًا مهمًا من تاريخ عائلتي".

وعن كيف شارك المصريين بالحرب العالمية الأولى، قال شكري مجاهد:"في مستهل حديثه في ندوة مناقشة الكتاب بالمركز القومي للترجمة:"بدون أن يحملوا أسلحة وكيف كانوا جنودًا ومقاتلين في خضم حرب ليست حربهم، كما أوضح أنه يعتبر ترجمته لهذا العمل واجب وطني في المقام الأول وواجب عائلي (جدي محمد مجاهد إبراهيم)، نظرًا لأن جده الراحل قد شارك في الحرب العالمية الأولى وعاد بعد أن فقد أحد عينيه وأصيب برصاصة في ظهره ".