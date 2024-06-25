التذكرة بـ4000 جنيه.. محمد حماقي يحيي حفلاً غنائيًا ببورسعيد

يستعد محمد حماقي لإحياء حفلاً غنائيًا داخل إحد القرى السياحية ببورسعيد وذلك في 5 يوليو المقبل.

تفاصيل وأسعار تذاكر حفل محمد حماقي ببورسعيد

وطرحت تذاكر حفل محمد حماقي عبر موقع “تذكرتي” وقسمت إلى 3 فئات وجاءت كالتالي:

الفئة الأولى VIP High Tables بمبلغ 4000 جنيه.

الفئة الثانية Fanpit بمبلغ 500 جنيه.

الفئة الثالثة Regular بمبلغ 350 جنيهًا.

ووضعت الجهة المنظمة لحفل محمد حماقي عدد من الشروط والتعليمات لحضور الحفل وجاءت كالتالي:

دخول الحفل بالزي الأبيض فقط.

الأطفال فوق سن 10 سنوات تحتاج لتذكرة كاملة.

لا يوجد تبديل أو استرجاع للتذاكر بعد شراءها.

لا يسمح بدخول الأطعمة والمشروبات.

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي خلال الحفل متنوعة من أغانيه الشهيرة منها "زيها مين" و"لا ملامة"، "م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و"هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي" و"أم الدنيا".. وغيرها ممن أشاعت البهجة، إضافة إلى "أدرنالين" و"قلبي حبك جدا جدا"، إضافة إلى أحدث أغنيتين له وهما "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة" وغيرها.

حفل حماقي بمشورع ليالي مصر

ويحيي محمد حماقي، الجمعة المقبل حفلاً غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر" الغنائية، وذلك في باستاد الدفاع الجوي – استاد 30 يونيو بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يقدم حماقي باقة من أجمل أغنياته المحببة لدى الجمهور.

يأتي حفل محمد حماقي ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر" والذي تقدمه شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلنت شركة "تذكرتي" أسعار تذاكر الحفل المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وحددتها من خلال أربع فئات جاءت كالآتي:

أسعار التذاكر

Regular :400

Fan Pit :700

Hight Tables (6 Pax): 20.000

Lounges (10 Pax): 40.000

شروط حضور الحفل

لا يسمح بالأطعمة والمشروبات.

لا يوجد استرجاع أو تبديل.

الأطفال فوق سن 10 سنوات يحتاجون إلى تذكرة كاملة.

ويفتح المسرح أروقته لاستقبال الجمهور من الخامسة مساءً، على أن يقام الحفل في الثانية عشرة بعد منتصف الليل.