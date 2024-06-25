أزمة عالمية.. تقرير يرصد تفشي ظاهرة انقطاع الكهرباء حول العالم

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا لها عبر شاشتها حمل عنوان "انقطاع الكهرباء.. أزمة عالمية".

وأضاف تقرير إكسترا نيوز، أن غالبية دول العالم ما تواجه موجات حر غير مسبوقة بسبب التغييرات المناخية وهو ما خلق ضغوطًا كبيرة على محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل، ما أجبر الحكومات بغض نظر عن وضعها الاقتصادي على تخفيف أحمال الطاقة من خلال قطع التيار الكهربائي لفترات قطة طول أو تقصر خلال اليوم.

وأوضح تقرير إكسترا نيوز، أن منطقة جنوب شرق أوروبا تشهد حاليًا موجة من الحرارة والتي تصل إلى 40 درجة وهو ما جعل دول الجبل الأسود وكرواتيا والبوسنا وألبانيا تشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وذلك نتيجة تأثر محطات توليد الكهرباء وشبكات نقل الطاقة التي ما تزال مرتبطة ببعضها في دول البلقان.

وأشار التقرير، إلى أن مطار مانشستر أحد أكثر المطارات البريطانية ازدحامًا واجهة ضغوطا مزرية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجأ خلال الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، جرى إلغاء أكثر من ربع جميع الرحلات التي كانت مقررة مما أثر على نحو 90 ألف مسافر.

وتابع: "في الولايات المتحدة الأمريكية كشف إدارة معلومات الطاقة عن أن متوسط انقطاع التيار الكهربائي في البلاد قد بلغ عام 2022 نحو خمس ساعات ونصف فيما حذر مركز المناخ الامريكي من توقعات بانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في مختلف الولايات ذلك بسبب موجات الحرارة المرتبطة بتغيير المناخ الذي يسببه النشاط الانساني".

وأشار التقرير، إلى أنه في نصف الكورة الجنوبية تواجه دولة الإكوادور موجات مفاجئة من انقطاع التيار الكهربائي وهو ما وضع سكانها البالغ عددهم نحو 18 مليون نسمة في نوبات ظلام متكررة، بينما حذرت شركات الكهرباء من تكرار انقطاع التيار بسبب الأحمال الزائدة على محطات التوليد نتيجة موجات الحر الشديدة".

وأكد أنه بسبب الحرارة القاسية عرفت بعض الدول العربية ومنها الكويت انقطاع الكهرباء لعدة ساعات حيث لجأت الكويت الى قطع التيار الكهربائي عن 40 منطقة منذ منتصف يونيو الحالي وذلك بسبب الأحمال الزائدة الملقاة على محطات التوليد ومع وصول الحرارة الى أكثر من 51 درجة مئوية.

وأوضح، أن العراق وهي من الدول النفطية تُواجه أيضًا القطاع متكرر للتيار الكهربائي، فيما أكدت بغداد أنها تحتاج لعامين على الأقل قبل أن تجد حلًا لمُعضلة الكهرباء والتي تتعاظم خاصة في فصل الصيف المعروف بحرارته القاسية.

وتابع: "ومع بداية هذا الصيف وفي ظل الجفاف أيضا الذي يضرب أراضي تونس جراء التغيير المناخي أعلنت الحكومة التونسية استمرار خطتها من أجل تخفيف الأحمال الكهربائي من خلال قطع الكهرباء عن ولايات البلاد بشكل تبادلي".