برلمانى يطالب بإدراج توابع قرى البحيرة لدخول الغاز

قال علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة لإحياء القرى تعد من أفضل المبادرات الرئاسية التي غيّرت شكل الريف المصري وقضت علي العشوائية، طالبًا بدخول التوابع المنفصلة البعيدة بـ البحيرة ضمن المبادرة حتى يشعر الجميع بالإنجازات الضخمة التي تقدمها المبادرة، خاصة إمكانية دخول خطوط الغاز لتوابع القرى.

وطالب "قريطم" من ممثلي البترول والغاز اثناء اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي، بحضور نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع ضرورة إدراج التوابع لدخول الغاز، لأنها المناطق الأكثر احتياجا خاصة في الريف المصري.

وتابع: "نأمل أن يتم تخفيض المبلغ وتقسيطه من أجل التعاقد لدخول الغاز من خلال عمل بروتوكول لتقسيط الرسوم ويتم دفع ١٠٠ جنيه علي الفاتورة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع المسئولين أثناء اجتماع طاقة النواب على عقد اجتماع آخر مع نواب المحافظة وممثلي الغاز من أجل حل هذه المشكلة، حتى يتمكن الجميع من الاستفادة بخدمة دخول الغاز، خاصة في المناطق والتوابع البعيدة.