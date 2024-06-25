الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث الوزراء: وصول شحنات المنتجات البترولية سيسهم فى إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بتخفيف أزمة انقطاع الكهرباء بحلول نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى عدم وجود مشاكل في نقل وتوزيع الكهرباء.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أزمة انقطاع الكهرباء أمس نتجت عن زيادة استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأضاف أن استهلاك مصر من الكهرباء وصل إلى مستوى قياسي تجاوز الحد المسجل العام الماضي، رغم أن ذروة فصل الصيف لم تبدأ بعد.

وأشار إلى حدوث عطل فني في أحد حقول الغاز بشرق المتوسط، مما أدى إلى توقفه لمدة 12 ساعة، واستغرق 24 ساعة لإعادته للخدمة بالكامل، موضحًا أن الوقود المستورد يصل على شكل شحنات وليس دفعات، ومن المتوقع استلام أول شحنة الأسبوع المقبل، على أن يتم استلام الكمية الكاملة بحلول الأسبوع الثالث من يوليو.

وأكد "الحمصاني" أن وصول شحنات المنتجات البترولية المطلوبة سيسهم في وقف انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، مؤكدًا أن مصر ليست تحت رحمة أي دولة، ويمكنها استيراد احتياجاتها من الغاز والمازوت من أي دولة منتجة، مشيرًا إلى أن وزارة البترول تعمل على تدبير احتياجات مصر من المواد البترولية اللازمة لإنتاج الكهرباء.

واختتم "الحمصاني" بأن استهلاك مصر من الكهرباء وصل إلى 36 جيجاوات أمس، وهو نفس المعدل الذي تم تسجيله في ذروة الصيف العام الماضي.

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