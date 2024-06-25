الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ستلفظكم هذه الأرض ولو بعد حين".. مقدمة نارية لبرنامج "ملف اليوم"

كمال ماضي
كمال ماضي

بدأ الإعلامي كمال ماضي، حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "ملف اليوم"، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، بمقدمة نارية، قال فيها:"السلام عليكم يقول نتنياهو بكسر النون وهو النطق الصحيح لاسمه دون ذنب إن جيش الاحتلال هو أكثر الجيوش أخلاقا في عالمنا، قد تندهش قد تتعجب من وصف كهذا أن له أن يصنع كذبا وإفكا وافتراء كهذا أن يغيب العقول التي تابعت قتل 37 ألف شهيد في غزة".

وأردف:"أن يُعيَ يُعمِيَ الأعين التي أبصرت فتكًا بخمسة عشر ألف طفل قُتلوا بدم بارد، ناهيك عن تدمير بنية تحتية تحوّل معها المكان إلى بيئة طاردة للسكنة تستحيل معها الحياة ثم يتمادون في غيهم في بغيهم ويهددون لبنان بذات المصير بنفس العاقبة، يتوعدون بتحويله إلى غزة أخرى ينفخون في صور الحرب في منطقة هي في أمس الحاجة إلى بعض الهدوء فقط لالتقاط الأنفاس إذا كان كل ما سبق يتردف في معجمكم في أنه من الأخلاق فتبا له من قاموس وسحقًا له من معجم تحرفون بهم الكلمة عن مواضعه ثم تصدقوه وترويجوه".

وتابع:"تمتلكون خيوط الهيمنة على الغرب نشهد لكم تسيطرون على مراكز صنع القرار فيه نقر لكم بذلك لكن خيولكم ستمر كما مرت خيول التتار من قبلكم، جيوش احتلالكم سترحل كما رحلت حملات أوروبا من قبلكم ستلفظكم هذه الأرض المباركة ولو بعد حين".

"البعض هاهنا قد يقول لك ما هو الواقع؟ يرى الأمر مجرد خيالات وأوهام قل له اقرأ تاريخ هذه الأرض ستعلم أن الحق لا يموت أبدًا ولو طال الزمن ثم ردد له قول الأقدمين هذه الدار وعدها طرد لمحتل ولا يدوم على حال لها شان ياغافلًا وله في الدهر معظة إن كنت في سنة فالدهر يقدام".

كمال ماضي ملف اليوم القاهرة الإخبارية الثلاثاء نتنياهو

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