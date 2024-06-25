إدارة الزمالك تتعهد بدفع مستحقات بوطيب من أجل الكونفيدرالية

رغم غموض موقف الزمالك من استكمال مبارياته فى الدورى بعد القمة من عدمه، فى ظل الأزمة الأخيرة مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، يواصل الجهاز الفنى للفريق استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا بشكل طبيعى، المزمع إقامتها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة ٢٨ من بطولة دورى «نايل» خاصة أن مواجهة الفريقين دائمًا ما تكون صعبة، وآخرها مباراة الدور الأول التى انتهت بفوز «الفارس الأبيض» بنتيجة ٢-١.

وعاد محمود حمدى «الونش» للمشاركة فى جزء من التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من إصابة قطع فى الرباط الصليبى، مع استمرار المصابين «شيكابالا» وسيف الدين الجزيرى فى خوض تدريبات تأهيلية، لتجهيزهما للمباريات المقبلة بالشكل الأمثل.

ويعول البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، الكثير على التونسى سيف الجزيرى، ويرغب فى تجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق فى أقرب وقت، بسبب النقص الذى يعانيه «الفارس الأبيض» فى خط الهجوم، جراء تمرد البنينى سامسون أكينيولا، وتراجع مستوى ناصر منسى.

وأرسلت إدارة الزمالك خطابًا إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، طالبت فيه السماح للفريق بالمشاركة فى النسخة المقبلة من الكونفيدرالية الإفريقية بشكل طبيعى.

وتعهدت إدارة الزمالك بالعمل على حل أزمة مستحقات المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق السابق، الذى تقدم بشكوى ضد النادى فى وقت سابق، وصدر له حكم أدى إلى منع الزمالك من القيد، وهو ما يمنع حصول النادى على التراخيص المطلوبة للمشاركة فى الكونفيدرالية.

ويسعى مسئولو الزمالك لتأمين موقفهم من الناحية القانونية، حتى يتسنى للفريق المشاركة فى الكونفيدرالية بصورة طبيعية، معتبرين أنهم غير مسئولين عن أزمة «بوطيب»، التى تعتبر إرثًا سيئًا تركته لهم الإدارة السابقة.