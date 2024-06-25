الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اجتماع مع كولر لحسم مصير موديست وقندوسى وكريستو

مارسيل كولر
مارسيل كولر

تعقد لجنة التخطيط لفريق كرة القدم الأول بنادى الأهلى اجتماعًا مع مارسيل كولر، المدير الفنى، خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم عدد من الموضوعات المتعلقة بقائمة الموسم الجديد.

ويحضر محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى، الاجتماع عبر أحد تطبيقات الاتصال بالفيديو، خلال وجوده فى العاصمة الفرنسية باريس لاستكمال رحلة علاجه، بناءً على تعليمات طبيبه الخاص.

وتناقش لجنة التخطيط مع «كولر» الموقف النهائى للفرنسى أنتونى موديست، الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى، ويرغب المدرب السويسرى فى تمديده شهرين، وهو ما ترفضه إدارة «القلعة الحمراء»، فى ظل عدم القناعة الفنية بالمهاجم، ورغبتها فى عدم تحمل أى مبالغ مالية أخرى خاصة به. وتبحث اللجنة، أيضًا، موقف أحمد قندوسى، لاعب وسط الأهلى المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا لنهاية الموسم الجارى، بعدما طلبت إدارة سيراميكا تمديد إعارة اللاعب، أو شرائه بشكل نهائى، خاصة بعد رفض «كولر» عودته، مقابل تمسك إدارة الكرة باللاعب.

وتحسم اللجنة مع المدير الفنى للأهلى، كذلك، مصير التونسى محمد الضاوى «كريستو»، الذى طلب الرحيل أو فسخ التعاقد بشكل ودّى، فى ظل تجاهله من قبل «كولر»، وامتلاكه عروضًا من الترجى التونسى ونادٍ تركى، إلى جانب «زد» الذى طلب استعارته لمدة موسم.

واستقرت لجنة التخطيط على إرجاء البت فى طلب بعض نجوم الفريق الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الحالية، مثل محمد عبدالمنعم وأليو ديانج وبيرسى تاو ومحمد الشناوى، مشددة على أن مناقشة هذا الملف ستكون بعد نهاية الموسم الجارى، مع وصول عروض رسمية وتليق باسم وتاريخ «القلعة الحمراء»، على أن يكون القرار النهائى فى رحيل أو بقاء أى لاعب مسئولية مارسيل كولر.

وتحسم إدارة الكرة فى الأهلى مع أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات، ملف تجديد عقود اللاعبين، والتى تنتهى بنهاية الموسم الجارى، مثل عمرو السولية ومحمد هانى وعلى معلول، خاصة بعد حصولها على ضوء أخضر بذلك من محمود الخطيب، بهدف الحفاظ على تركيز اللاعبين، وضمان بقاء القوام الأساسى فى الموسم الجديد.

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

تدخل حكومى عاجل لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.. كيف كانت ردود أفعال المواطنين؟

بشرى سارة لموظفى الدولة بشأن مرتبات شهر يوليو 2024

مواطن: نتخطى أزمة الكهرباء مع بلدنا لأن مصر تستحق (فيديو)

ماذا لو انسحب الزمالك أمام سيراميكا؟ «الدستور» ترصد توابع أزمة القمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الوغرات الست

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

ماجد حبته

مصانع SARAYA اليابانية

سيد الابنودى

شعاع النور فى ظلام أزمة الكهرباء

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء: متابعة رئاسية.. اجتماعات وزارية.. ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا