اجتماع مع كولر لحسم مصير موديست وقندوسى وكريستو

تعقد لجنة التخطيط لفريق كرة القدم الأول بنادى الأهلى اجتماعًا مع مارسيل كولر، المدير الفنى، خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم عدد من الموضوعات المتعلقة بقائمة الموسم الجديد.

ويحضر محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى، الاجتماع عبر أحد تطبيقات الاتصال بالفيديو، خلال وجوده فى العاصمة الفرنسية باريس لاستكمال رحلة علاجه، بناءً على تعليمات طبيبه الخاص.

وتناقش لجنة التخطيط مع «كولر» الموقف النهائى للفرنسى أنتونى موديست، الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى، ويرغب المدرب السويسرى فى تمديده شهرين، وهو ما ترفضه إدارة «القلعة الحمراء»، فى ظل عدم القناعة الفنية بالمهاجم، ورغبتها فى عدم تحمل أى مبالغ مالية أخرى خاصة به. وتبحث اللجنة، أيضًا، موقف أحمد قندوسى، لاعب وسط الأهلى المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا لنهاية الموسم الجارى، بعدما طلبت إدارة سيراميكا تمديد إعارة اللاعب، أو شرائه بشكل نهائى، خاصة بعد رفض «كولر» عودته، مقابل تمسك إدارة الكرة باللاعب.

وتحسم اللجنة مع المدير الفنى للأهلى، كذلك، مصير التونسى محمد الضاوى «كريستو»، الذى طلب الرحيل أو فسخ التعاقد بشكل ودّى، فى ظل تجاهله من قبل «كولر»، وامتلاكه عروضًا من الترجى التونسى ونادٍ تركى، إلى جانب «زد» الذى طلب استعارته لمدة موسم.

واستقرت لجنة التخطيط على إرجاء البت فى طلب بعض نجوم الفريق الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الحالية، مثل محمد عبدالمنعم وأليو ديانج وبيرسى تاو ومحمد الشناوى، مشددة على أن مناقشة هذا الملف ستكون بعد نهاية الموسم الجارى، مع وصول عروض رسمية وتليق باسم وتاريخ «القلعة الحمراء»، على أن يكون القرار النهائى فى رحيل أو بقاء أى لاعب مسئولية مارسيل كولر.

وتحسم إدارة الكرة فى الأهلى مع أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات، ملف تجديد عقود اللاعبين، والتى تنتهى بنهاية الموسم الجارى، مثل عمرو السولية ومحمد هانى وعلى معلول، خاصة بعد حصولها على ضوء أخضر بذلك من محمود الخطيب، بهدف الحفاظ على تركيز اللاعبين، وضمان بقاء القوام الأساسى فى الموسم الجديد.