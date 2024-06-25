الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقيب المحامين يلتقى وفدًا من منظمة التحرير الفلسطينية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وفدًا من دائرة مناهضة الفصل العنصري، بمنظمة التحرير الفلسطينية، على رأسهم رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد)، وعلي الضمور، أمين عام اتحاد الحقوقيين العرب.

وفي كلمته رحب عبدالحليم علام، بجميع الحضور، مؤكدًا أن نقابة المحامين المصرية ستظل داعمة للقضية الفلسطينية، وستدعم كل السبل لنصرة الشعب الفلسطيني، ومناهضة كل جرائم الكيان الصهيوني، وخاصة جرائم الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب  نقيب المحامين بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإيجاد حل عادل يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة.

ومن جانبه ثمن وفد دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد)، دور عبدالحليم علام، ونقابة المحامين المصرية في دعم القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضه واستنكاره للسياسات والإجراءات العدائية ضد الشعب الفلسطيني.

ونقل الوفد محبة وتحية الشعب الفلسطيني لعبدالحليم علام والشعب المصري.

وأهدى الوفد لنقيب المحامين عبدالحليم علام درع دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد)، تقديرًا لجهوده المبذولة في دعم القضية الفلسطينية.

يذكر أن عبدالحليم علام نقيب المحامين، عضو بالائتلاف المشكل من المؤتمر العربي لمناهضة التمييز العنصري، والذي يضم الأمناء العامين للاتحادات القومية المهنية والعربية.

ومن المقرر أن يشارك الائتلاف في المؤتمرات الدولية التي ستعقد في أوروبا، وأمريكا اللاتينية وآسيا، وكذلك المؤتمر الدولي الذي سيعقد بجنوب إفريقيا بحلول نهاية العام الجاري، لفضح جرائم الكيان الصهيوني المتعلقة بالتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

نقيب المحامين اتحاد المحامين العرب منظمة التحرير الفلسطينية مناهضة الفصل العنصري الكيان الصهيوني

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