أحمد موسى يطالب الحكومة بتعديل مواعيد غلق المحال التجارية (فيديو)

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن استغرابه من القرار الحكومي بغلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساءً، مشيرًا إلى أن صلاة العشاء تنتهي في هذا التوقيت.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن القرار يشمل حوالي 180 ألف محل ومطعم شعبي، مؤكدًا أنه إذا تم الإصرار على تطبيق هذا القرار، فيجب إلغاء التوقيت الصيفي وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقًا.

واقترح "موسى" تأخير قرار غلق المحال التجارية ليكون في الساعة الحادية عشرة مساءً بدلًا من العاشرة، موضحًا أن هذا التعديل سيمكن الناس من العمل ساعة أو ساعتين إضافيتين في الليل لتوفير احتياجات أسرهم، وشدد على ضرورة إيجاد حل يراعي ظروف هؤلاء المواطنين لتجنب أي ضرر قد يلحق بهم.

وأوضح أن فترة المساء هي فترة الرواج التي تخرج فيها الأسر للتجول والشراء هروبًا من حرارة النهار.