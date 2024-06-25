توابع الانسحاب| الزمالك يتمسك بمطالبه للعودة إلى الدورى.. ورابطة الأندية تتوعد بمزيد من العقوبات

أكد مجلس رابطة الأندية المحترفة تطبيق العقوبات الواردة فى اللائحة على نادى الزمالك، بعد قرار إدارة «القلعة البيضاء» عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى، فى ختام مباريات الأسبوع ٢٧ من بطولة دورى «نايل».

وأبلغت رابطة الأندية إدارة الزمالك بتوقيع عدة عقوبات على النادى، أولاها احتساب نتيجة مباراة القمة لصالح الأهلى بهدفين نظيفين، وخصم ٣ نقاط أخرى من رصيد «الفارس الأبيض» فى نهاية الموسم الجارى، بجانب معاقبة كل من تورط فى عدم خوض المباراة، وتوقيع عقوبة مالية تحددها الرابطة، وفقًا لما تنص عليه اللائحة.

وتوعدت الرابطة الزمالك بمزيد من العقوبات، حال تمسكه بعدم خوض مبارياته المقبلة، وفى مقدمتها مباراة سيراميكا كليوباترا، المزمع إقامتها فى السابعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة ٢٨ من الدورى.

فى المقابل، أكد مصدر مسئول فى الزمالك تمسك النادى بعدم خوض أى مباراة فى الدور الثانى بالدورى، حال تجاهل رابطة الأندية تنفيذ المطالب الأربعة التى تقدمت بها إدارة «القلعة البيضاء».

وتطالب إدارة الزمالك بانتهاء جميع الأندية من مباريات الدور الأول فى الدورى، وإعادة هيكلة جدول المسابقة بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وإطلاعها على نتيجة التحقيق مع طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى.

وشهدت الساعات الماضية حالة من التوتر بين إدارة الزمالك ورابطة الأندية، بعد رفض «الفارس الأبيض» خوض مباراة القمة. وحاول وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، التدخل لإقناع إدارة «القلعة البيضاء» بخوض المباراة، لكن باءت محاولته بالفشل.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة التى جمعته بحسين لبيب، رئيس نادى الزمالك، وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، استعداده للتدخل إذا كانت الأزمة فى قوانين ولوائح. أما إذا كانت الأزمة بسبب بعض الأمور الفنية، فالأمور ستكون بين الرابطة والنادى.

وطالب الوزير الزمالك ورابطة الأندية بتجنب المشهد المسىء، حال ذهاب فريق إلى الملعب وغياب آخر، ما يصدر صورة سلبية عن الرياضة المصرية، داعيًا فى نهاية الجلسة الرابطة إلى تطبيق اللائحة على الزمالك، حال تمسكه بعدم خوض مباراة القمة.

وبعد عودة حسين لبيب إلى مجلس إدارة الزمالك لإطلاعه على ما حدث فى اجتماعه مع الوزير، رفض باقى أعضاء المجلس التراجع عن قرار عدم خوض مباراة القمة، ليصدر الزمالك بيانًا يؤكد فيه عدم خوض المباراة بسبب ظروف وصفها بـ«القهرية».

وبعد إبلاغ رابطة الأندية الزمالك بالعقوبات التى ستفرض عليه، واعتباره منسحبًا من مباراة القمة أمام الأهلى، عقد مجلس إدارة النادى اجتماعًا للنظر فى الملف برمته، وكيفية الرد على هذه العقوبات.

وقال أحمد سالم، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، إن خسائر «القلعة البيضاء» كثيرة من قرارها الأخير، ومجلس إدارة النادى يعلمها جيدًا، معتبرًا أن «الفارس الأبيض» لم ينسحب أمام الأهلى، ولكنه «اعتذر عن عدم خوض المباراة»، مضيفًا: «لو كانت المباراة أمام فريق آخر غير الأهلى، كان المجلس سيتخذ نفس القرار».

وتساءل المتحدث الرسمى باسم الزمالك عن سبب عدم الإعلان عن جدول الدورى بشكل كامل حتى نهاية المسابقة، متابعًا: «الزمالك لم يتلق أى إجابات عن تساؤلاته ومطالبه بشأن الأخطاء التحكيمية التى تعرض لها أمام المصرى البورسعيدى».

وواصل: «مباراة الزمالك أمام فاركو من الدور الأول، لذا وافقنا على خوضها، قبل اتخاذ قرار بعدم اللعب أمام الأهلى»، لافتًا إلى أن الزمالك اقترح رحيل رئيسى لجنتى الحكام والمسابقات، بهدف إصلاح الخلل الواضح الذى اشتكى منه أغلب فرق الدورى.