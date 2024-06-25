أحمد موسى يشيد باعتذار "مدبولى" عن أزمة الكهرباء (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه اعتبارا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو القادم سيتم وقف قطع الكهرباء بشكل نهائي، موجهًا التحية لرئيس الحكومة على تقديم الاعتذار للشعب المصري؛ بسبب أزمة انقطاع الكهرباء.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن أزمة انقطاع الكهرباء وصلت في بعض المناطق أمس إلى 6 ساعات، ومناطق أخرى في الصعيد إلى 9 ساعات، موضحًا أنه سيتم تعديل ساعات انقطاع الكهرباء، لتكون ساعتين بدلا من 3 ساعات.