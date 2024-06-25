"كوكب ساخن".. خبراء طاقة: التغيرات المناخية وموجات الحرارة العالية السبب الرئيسى فى أزمة انقطاع التيار الكهربائى

أرجع خبراء فى مجالات الطاقة ظاهرة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى إلى التغيرات المناخية التى أثرت على جميع دول العالم، وأدت إلى ارتفاعات غير مسبوقة فى درجات الحرارة.

وأكد الخبراء أن موجات الحرارة العالية دفعت الناس لزيادة استهلاك أجهزة التكييف والتهوية، ما تسبب فى زيادة الأحمال على الشبكة القومية للتيار الكهربائى، وهو ما دفع الدولة لتخفيف تلك الأحمال عبر قطع الكهرباء.

فى السطور التالية، يشرح الخبراء تبعات التغيرات المناخية على عمل مرافق الكهرباء، مقدمين نصائح للمواطنين للتعامل مع تلك الأزمة.

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على انقطاع الكهرباء، خاصة فى دول نصف الكرة الشمالى، مشيرًا إلى أن هناك موجة حارة فى مناطق متسعة بالتزامن مع الزيادة الطبيعية للطاقة الحرارية المصاحبة للإشعاع الشمسى، بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان.

وأضاف «فهيم» أن التغيرات المناخية فرضت تحديات على نظم الطاقة، حيث ازداد الطلب على أجهزة التكييف والمبردات، ما يسبب ضغطًا هائلًا على شبكات الكهرباء، ويؤدى هذا الطلب المتزايد إلى زيادة الحمل على محطات التوليد وشبكات التوزيع، ما يؤدى إلى تخفيف زيادة الأحمال الكهربائية خلال فترات الحرارة الشديدة.

وطالب بتغيير شامل فى ممارسات وسلوك المواطنين فى كل مكان، أيًا كانت وظائفهم، سواء كانوا موظفين أو عمالًا أو مزارعين، لمواجهة التغيرات المناخية التى يشهدها العالم خلال الفترة الحالية، والتى أدت إلى انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال فى عدد من دول العالم.

فيما أكد محمد السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق، أن العالم كله يشعر بالتغيرات المناخية، حيث يؤدى الارتفاع فى درجة حرارة الأرض إلى عدد من الظواهر التى تترجم فى صورة حرائق للكثير من الغابات على مستوى العالم، وارتفاع مستوى سطح الماء على سطح الأرض وزيادة المنسوب فى البحار، ما يؤدى إلى اندثار بعض المدن والجزر على مستوى البحار والمحيطات.

وأضاف أن الوجه الآخر لهذه الأزمة يكمن فى استهلاك المواطنين والدول للكهرباء، لأننا، والعالم معنا، ما زلنا نعتمد على إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفورى، وبالتالى يصعب التحكم فى درجات الحرارة، ويلجأ الجميع إلى استخدام التكييفات داخل البيوت والمراكز، ويؤدى هذا لارتفاع الحمل الكهربائى والطلب عليها فى جميع المدن والمحافظات.

ونصح «السبكى» المواطنين بالاقتصاد فى استخدام الطاقة الكهربائية واللجوء إلى منظومات الإضاءة عالية الكفاءة الموفرة فى الكهرباء، وإغلاق الأجهزة والإضاءة عندما تتوقف الحاجة إليها.

من جانبها، قالت كاميليا يوسف، مستشار كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن انقطاع التيار الكهربائى فى حد ذاته لا يشكل أى خطر على الأجهزة الكهربائية، تمامًا كما فى الحالات التى يتم فيها فصل التيار عن جهاز بعينه كالغسالة مثلًا، وحين تعيد توصيله يعود للعمل مرة أخرى دون أن يحدث ذلك أى مشكلة.

وقالت إن هناك عددًا من الإجراءات التى يجب اتباعها عند عودة التيار الكهربائى؛ للمحافظة على الأجهزة الكهربائية، ففى حالة عاد التيار وكانت جميع الأجهزة تعمل داخل كل المنازل فإن الطاقة الموزعة تكون مرتفعة للغاية، ووقتها يمكن الخوف على الشبكة وأجهزة المشتركين.

وتابعت: «المطلوب هو توعية الجمهور للحفاظ على الأجهزة بغلق جميع المفاتيح الموجودة باللوحة الموجودة داخل جميع المنازل، مع مراعاة الحفاظ على مفتاح وحيد مفتوح حتى نتمكن من معرفة أن التيار قد عاد».

وأضافت: «فى حالة ما إذا كانت هناك صعوبة فى فصل الكهرباء من لوحة المفاتيح، فعلى الأقل فصل أهم الأجهزة التى يعرف عنها سحبها الكثير من الكهرباء، مثل الثلاجات والديب فريزر والغسالات، مع مراعاة فصلها من المفاتيح العامة أو المشترك، لأن فصلها بشكل مباشر من الفيشة الرئيسية بشكل يومى يمكن أن يؤدى إلى مشاكل فيها ويحد من عمرها الافتراضى».

ورأى على عبد النبى، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، أن العالم أجمع يشهد ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة فى درجات الحرارة، ومنه الكويت التى سجلت درجة الحرارة الأعلى فى العالم خلال شهر يونيو، ويشكل الاحتباس الحرارى أحد أهم العوامل التى أدت إلى هذا الارتفاع، وهذه الأزمة تؤثر على مجالات كثيرة، ففى بعض الدول تقف حركة الحياة بشكل شبه كامل، سواء بعدم الذهاب إلى العمل أو ضعف توافر وسائل المواصلات وتعطيل الدراسة.

وأضاف أن الارتفاع فى درجات الحرارة يؤدى إلى الاستخدام الكثيف لأجهزة التكييف، وإلى المزيد من الأحمال الكهربائية التى تحتاج إلى طاقة كبيرة، وإلى شبكات ومحطات توليد تغطى هذه الأحمال، وكل هذه الأزمات فى حاجة إلى توافر العملة الأجنبية حتى تتمكن الدولة من توفير الكهرباء للمواطن.

وبيّن أن مصر تعانى أزمة كبيرة لا تخفى على أحد بسبب عدم توافر العملات الأجنبية، خاصة بعد انخفاض إيراد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملات الأجنبية بأكثر من ٦٠٪.

وأشار إلى أن هذا العجز يحول دون شراء المواد الخام اللازمة لحل مشكلة الانقطاع فى التيار الكهربائى، وهو ما يؤدى إلى عدم توافر الطاقة بعد العجز الكبير فى توفير الغاز، والذى أدى لعجز يصل إلى ٤.٠ مليار قدم مكعب فى اليوم الواحد، وكل هذه العوامل تراكمت وأدت إلى انقطاع التيار.

وتابع: «الدولة تضع خطة تواكب فيها المخططات العالمية، والتى تتجه نحو التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة فى الجو، والاتجاه إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واللتين تجتمعان معًا تحت اسم الطاقة النظيفة، والطاقة النووية، والبعد كل البعد عن الطاقة الحفرية، وإذا ما نظرنا إلى خريطة الطاقة المصرية سنجد أن أكبر نسبة من إنتاج الكهرباء التى تنتجها مصر من الطاقة المتجددة الرياح والشمس بواقع ٤٢٪».

فيما قال شريف عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، إن ارتفاع درجة الحرارة يعد واحدًا من ضمن أهم تأثيرات التغيرات المناخ المتمثلة فى الموجات الحرارية.

وأوضح أن مصر تتعرض لموجات تزيد من ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، وتؤثر على جميع نواحى الحياة، ما يؤثر على محطات التوليد والشبكات بشكل سلبى.

وأشار «عبدالرحيم» إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يسهم فى زيادة استهلاك المواطنين من الأجهزة الكهربائية، خاصة المكيفات، بشكل مستمر.

وقال إن ظاهرة التغيرات المناخية تؤدى إلى رفع درجات الحرارة، ومن ثم ذوبان القطبين الجنوبى والشمالى، ورفع منسوب البحر، ما يزيد من ظاهرة التصحر.

ودعا إلى ترشيد استهلاك الطاقة والتوجه إلى استخدام الطاقة النظيفة كالرياح، مبينًا أن انقطاع الكهرباء يجبر المستهلك على تخفيض الاستهلاك، ويسبب خسائر اقتصادية على مستوى الفرد والدولة، ولكنه بديل مجبرون عليه.