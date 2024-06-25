الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قتلها بالسكين.. ضبط متهم أنهى حياة زوجته فى بولاق

جريدة الدستور

تمكن ضباط مباحث بولاق الدكرور في الجيزة من القبض على المتهم بقتل زوجته طعنا بسلاح أبيض بسبب الخلافات الزوجية بينهما.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، عقب إقرار المتهم بارتكاب الواقعة.

كان رئيس مباحث بولاق الدكرور قد تلقى بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض في بولاق الدكرور.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت تحرياته إلى  أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات أسرية بينهما.

وعقب إصدار إذن من النيابة العامة نجح رجال المباحث في ضبط المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الحادث، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه.

مباحث بولاق الدكرور ضباط مباحث بولاق الدكرور النيابة العامة قالت زوجته في بولاق مباحث بولاق

مواد متعلقة

حبس عصابة "جلب الحبيب" بتهمة الدجل والشعوذة بالجيزة

اكتشاف مصنع للمواد المخدرة وسط منطقة سكنية ببولاق الدكرور

لا إصابات.. إخماد حريق شقة سكنية فى بولاق الدكرور

السجن 15 سنة لربة منزل بتهمة قتل والدتها فى بولاق الدكرور

بدء جلسة المتهمين بقتل يمنى فى شقته بفيصل

وصول المتهمين بقتل يمنى إلى محكمة زينهم

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور

لا خسائر.. السيطرة على حريق داخل شقة في بولاق الدكرور

الأكثر قراءة

تدخل حكومى عاجل لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.. كيف كانت ردود أفعال المواطنين؟

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

بشرى سارة لموظفى الدولة بشأن مرتبات شهر يوليو 2024

تشييع جثمان طالب ثانوى توفى قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالدقهلية

وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الوغرات الست

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

ماجد حبته

مصانع SARAYA اليابانية

سيد الابنودى

شعاع النور فى ظلام أزمة الكهرباء

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء: متابعة رئاسية.. اجتماعات وزارية.. ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا