الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. روما يجدد عقد دي روسي حتى 2027

دي روسي
دي روسي

أعلن نادي روما الإيطالي رسميًا اليوم الثلاثاء، تجديد عقد مدرب الفريق الأول دانيلي دي روسي لمدة 3 سنوات مقبلة.

وقال الحساب الرسمي للنادي: “يسر نادي روما أن يقوم بإضفاء الطابع الرسمي على تجديد عقد دانييلي دي روسي كمدير فني للفريق الأول حتى عام 2027”.

وكان دي روسي، قد تولى القيادة الفنية لفريق روما في 16 ينايرالماضي، في أعقاب إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه.

وقاد دي روسي، فريق «الذئاب»، في 26 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية،، وحقق خلالها 14 فوزا، و6 تعادلات، وتلقى 6 هزائم.

وبلغ روما، نصف نهائي الدوري الأوروبي، قبل أن يودع المنافسات، على يد باير ليفركوزن الألماني، كما احتل الفريق، المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 63 نقطة.

وضمن روما، المشاركة في الموسم المقبل لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

دانيلي دي روسي دي روسي روما جوزيه مورينيو ليفركوزن

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