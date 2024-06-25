رسميًا.. روما يجدد عقد دي روسي حتى 2027

أعلن نادي روما الإيطالي رسميًا اليوم الثلاثاء، تجديد عقد مدرب الفريق الأول دانيلي دي روسي لمدة 3 سنوات مقبلة.

وقال الحساب الرسمي للنادي: “يسر نادي روما أن يقوم بإضفاء الطابع الرسمي على تجديد عقد دانييلي دي روسي كمدير فني للفريق الأول حتى عام 2027”.

Continua la simbiosi naturale con questa squadra، la sua squadra. La Roma 💛❤️



Daniele De Rossi firma il rinnovo di contratto fino al 2027 ✍️



📄 https://t.co/5O1vXu4qiq#ASRoma pic.twitter.com/Kv4peF6MNG — AS Roma (@OfficialASRoma) June 25، 2024

وكان دي روسي، قد تولى القيادة الفنية لفريق روما في 16 ينايرالماضي، في أعقاب إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه.

وقاد دي روسي، فريق «الذئاب»، في 26 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية،، وحقق خلالها 14 فوزا، و6 تعادلات، وتلقى 6 هزائم.

وبلغ روما، نصف نهائي الدوري الأوروبي، قبل أن يودع المنافسات، على يد باير ليفركوزن الألماني، كما احتل الفريق، المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 63 نقطة.

وضمن روما، المشاركة في الموسم المقبل لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).