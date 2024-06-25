حلا شيحة لـ"الدستور": أعود للسينما من جديد بعد غياب 3 سنوات

تستعد الفنانة حلا شيحة للعودة إلى السينما من جديد بعد غياب 3 سنوات منذ آخر أعمالها السينمائية في فيلم "مش أنا" التي شاركت فيه مع تامر حسني.

قالت حلا، لـ"الدستور" إنها انتهت الفترة الماضية من قراءة أكثر من سيناريو لفيلم سينمائي كانت تفاضل بينهما من أجل العودة للجمهور بفيلم جديد ومختلف عن الأعمال التي قدمتها للجمهور من قبل.

وأضافت أنها استقرت الأيام الماضية على سيناريو الفيلم الجديد، والمقرر أن تتعاقد عليه الفترة المقبلة رافضة الإفصاح عن تفاصيله العمل لحين التعاقد الرسمي.

أشارت حلا شيحة إلى أنها سعيدة بردود الأفعال حول مسلسلها التليفزيوني الأخير "إمبراطورية ميم" التي شاركت فيه ضمن موسم دراما رمضان الماضي، مؤكدة أنها استمتعت كثيرًا بالعمل مع خالد النبوي الذي جمعها معه العديد من الأعمال الفنية من قبل منها فيلم "تايه فى أمريكا" و"راجعلك يا إسكندرية"، فهو فنان كبير ولديه طاقة تمثيلية أمام الكاميرا وخلف الكواليس كبيرة.

فيلم "مش أنا"

وعرض فيلم "مش أنا" بدور العرض السينمائية في 2021 ودارت قصته حول الشاب حسن «تامر حسني» شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضًا نفسيًا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبًا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

شارك في بطولة "مش أنا" الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة وشاركه في بطولة الفيلم كل من الفنانة حلا شيحة، والفنان ماجد الكدواني، والقديرة سوسن بدر، والفنانة شيرين، والفنان حجاج عبدالعظيم، إضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.