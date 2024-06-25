ميسرة صلاح الدين: "قليل البخت" معالجة درامية لحكايات الجدات التراثية

"قليل البخت" عنوان العرض المسرحي للكاتب الشاعر ميسرة صلاح الدين الذي يقام بمركز الإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الجمعة المقبل.

"قليل البخت" معالجة درامية لحكايات الجدات التراثية

في إطار مشروع حماية التراث الشعبي والفني الذي تتبناه جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع منتدى القاهرة الثقافي يحتضن مركز الإبداع الفني، بساحة دار الأوبرا بأرض الجزيرة والتابع لقطاع صندوق التنمية، في السابعة من مساء الجمعة المقبل العرض المسرحي "قليل البخت".

و“قليل البخت” تأليف الشاعر والكاتب المسرحي ميسرة صلاح الدين وإخراج مي عبد الرازق وموسيقي هادي عبد العزيز.

وعن العرض المسرحي قال ميسرة صلاح الدين لـ“الدستور”:"قليل البخت عبارة عن معالجة درامية لمجموعة حكايات الجدات التراثية وحكايات ألف ليلة وليلة عن طريق الربط بين تلك الحكايات بواسطة موتيفة شعبية تتعلق بسوء الحظ وقد تم إضافة شخصيات جديدة ومواقف درامية تجمع بين شخوص تلك الحكايات بالإضافة لمجموعة من الأغنيات والمواويل من التراث الشعبي".

يشار إلي أن “ميسرة صلاح الدين" شاعر وكاتب مسرحي ومترجم، وفضلاً عن “قليل البخت”، سبق وصدر له العديد من الدواوين والمسرحيات الشعرية والغنائية، وحصل على عدد من الجوائز والتكريمات المحلية والعربية، كما شارك في العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية كمؤتمر الأدب السنوي الذي تنظمه جامعة كليفلاند الأمريكية ومهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي بالشارقة، ومعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب وغيرها.

وترجمت بعض من قصائده للغة الإنجليزية والإيطالية والإسبانية، وقدمت العديد من نصوصه المسرحية على خشبة المسرح مثل “أحوال شخصية” و"بار الشيخ علي" و"ترام الرمل" وغير ذلك كما أن له إسهامات متنوعة في مجال الترجمة حيث ترجم عدد من الأعمال الأدبية المهمة، من بينها رواية "شوجي بين" الفائزة بجائزة البوكر العالمية للكاتب الأسكوتلاندي دوجلاس ستيوارت و"رسائل ستيفان زفايج"، ورواية "الناقوس الزجاجي" للشاعرة الأمريكية سيلفيا بلاث.