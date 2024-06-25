الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شوط أول سلبي بين فرنسا وبولندا في يورو 2024

فرنسا ضد بولندا
فرنسا ضد بولندا

خيّم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي فرنسا وبولندا، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

الشوط الأول لم يشهد إهدار العديد من الفرص، وسط أفضلية للمنتخب الفرنسي على مجريات اللعب.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports MAX 1.

تشكيل فرنسا أمام بولندا فى يورو 2024

أما عن تشكيل فرنسا أمام بولندا في يورو 2024، فشهد البدء بـ كيليان مبابي أساسيًا بعد عدم مشاركته في المباراة الماضية ضد هولندا، لمعاناته من الإصابة بكسر في الأنف.

وجاء تشكيل فرنسا أمام هولندا كالآتي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: جوليس كوندي - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني - نجولو كانتي - أدريان رابيو

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا - كيليان مبابي

ويجلس أنطوان جريزمان على مقاعد بدلاء منتخب فرنسا في مباراة اليوم.

ويحتل منتخب فرنسا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط وضمن التأهل لدور الـ16، فيما يتذيل المنتخب البولندي المجموعة برصيد صفر من النقاط وضمن توديع البطولة.

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